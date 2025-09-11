Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy jueves 11 de septiembre 2025?

La Secretaría de Bienestar continúa con la entrega de apoyos económicos correspondientes al bimestre septiembre-octubre

La Pensión del Bienestar, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, sigue avanzando con la dispersión de recursos para millones de derechohabientes en todo el país.

Los pagos, que abarcan el quinto bimestre del año (septiembre-octubre 2025), se realizan del 1 al 25 de septiembre, de manera escalonada y en orden alfabético, a través de la Tarjeta del Bienestar.

El objetivo de este esquema es garantizar que los recursos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios, además de evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben hoy jueves 11 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos difundido por la Secretaría de Bienestar, este jueves 11 de septiembre de 2025 corresponde el depósito a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra L.

La Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 se entrega entre el 1 y el 25 de septiembre, de manera ordenada y alfabética, a través de la Tarjeta del Bienestar, beneficiando a millones de familias en todo México

Estos recursos forman parte de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , que entrega 6 mil 200 pesos bimestrales a cada derechohabiente de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , con un apoyo de 3 mil 200 pesos .

Pensión Mujeres Bienestar , dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años en el Estado de México, con un monto de 3 mil pesos .

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que otorga mil 650 pesos bimestrales a cada familia beneficiaria.

Recomendaciones para el cobro

La Secretaría de Bienestar recomienda a las y los beneficiarios tener en cuenta lo siguiente:

Los depósitos están disponibles desde el día que les corresponde por apellido y se pueden retirar en cualquier momento posterior.

Es importante recordar el NIP de la Tarjeta del Bienestar para evitar bloqueos en el cajero automático.

Se aconseja acudir de manera escalonada a las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para evitar saturación.

La Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 se entrega entre el 1 y el 25 de septiembre, de manera ordenada y alfabética, a través de la Tarjeta del Bienestar, beneficiando a millones de familias en todo México

Un apoyo que impacta en millones de familias

La Pensión del Bienestar busca fortalecer la economía de los sectores más vulnerables, en especial de las personas adultas mayores y las familias con necesidades prioritarias. Este programa federal representa un ingreso fijo y seguro, que ayuda a cubrir gastos esenciales como alimentación, salud y vivienda.

El calendario de pagos continuará el viernes 12 de septiembre, cuando será turno de los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra M, una de las más numerosas en el país.