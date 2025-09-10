Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

Sheinbaum Pardo evitó contestar a los cuestionamientos de la prensa sobre la muerte de un segundo mando de la Marina en Puerto Peñasco, Sonora | Europa Press

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó dar más información respecto a la muerte del capitán de navío de la Secretaría de Marina (Semar), Adrián Omar del Ángel Zúñiga, durante el ejercicio de una práctica de tiro real en la zona de Puerto Peñasco, Sonora.

Si bien la mandataria dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene conocimiento del caso y se han iniciado investigaciones, hubo un momento donde la propia Sheinbaum Pardo entró en confrontación con medios de comunicación y, después, desairar sus preguntas en “La Mañanera del Pueblo” de este 10 de septiembre de 2025.

“Hasta ahora, parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, ya informará el Gabinete de Seguridad”, señaló.

No obstante, el tono de molestia de la titular del Ejecutivo Federal fue evidente durante el desarrollo de su intervención para responder, dado que, según ella, la forma en que se preguntó por este hecho “no fue la correcta”.

Finalmente, Sheinbaum Pardo cerró la declaración al decir que ya no respondería más preguntas sin dejar de lado la incomodidad que le causó el cuestionamiento del reportero en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta de México desdeñó a los medios de comunicación, pero confirmó que el caso ya lo investiga la FGR actualmente | CEPROPIE / Presidencia de la República

“Un posible accidente” la muerte del capitán de navío en Sonora, según Sheinbaum

Información en desarrollo...