Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 10 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 10 de septiembre

El monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país, además de divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua. Todas las lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas.Por su parte, el frente núm. 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generarán vientos fuertes, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.Canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del territorio nacional y con posible caída de granizo en el centro de la República Mexicana.Por otro lado, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de su eje y en interacción con divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y fuertes a muy fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 3) asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará a Baja California, incrementando la probabilidad de vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California.Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas (costa). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.