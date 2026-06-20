Buscan implementar captación de lluvia en todas las alcaldías de CDMX a través de SEGIAGUA

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y las 16 alcaldías de la Ciudad de México podrían coordinarse de manera obligatoria para captar y aprovechar el agua de lluvia si se aprueba una reforma legal impulsada por la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX, la legisladora propuso modificar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua para que la captación pluvial sea una política pública en toda la capital.

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La iniciativa busca que cada alcaldía identifique espacios para infiltrar o almacenar lluvias, promueva infraestructura verde y ponga en marcha sistemas de captación adaptados a las necesidades de cada demarcación. La propuesta se turnó a la Comisión de Gestión Integral del Agua para análisis y dictaminación.

(Imagen ilustrativa del parque elevado recién inaugurado en Tlalpan)

Ruiz Aguilar, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, señaló que un nuevo Artículo 18 Bis en la ley establecería la corresponsabilidad hídrica de las alcaldías en la captación, infiltración y recarga del acuífero. De aprobarse, cada litro de lluvia que se recupere ayudaría a reducir la presión sobre los acuíferos y a construir una ciudad más capaz de enfrentar los efectos del cambio climático.

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La reforma plantea corresponsabilidad hídrica obligatoria en las 16 alcaldías

La diputada indicó que el acceso al agua exige avanzar hacia un modelo donde se aproveche mejor la lluvia para robustecer los mantos acuíferos y asegurar agua para futuras generaciones. Enfatizó que las alcaldías, por su cercanía con el territorio y la población, tienen capacidad para identificar zonas aptas para la infiltración, impulsar proyectos de recarga y coordinarse con la SEGIAGUA.

El texto de la reforma precisa que la corresponsabilidad institucional se amplía para que las alcaldías no sean solo intermediarias en la gestión del agua potable, sino actores centrales en la estrategia de captación pluvial. “La iniciativa atiende uno de los problemas más urgentes para el futuro de la ciudad: garantizar el derecho humano al agua, con una visión de sustentabilidad y justicia social”, explicó Ruiz Aguilar.

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Brigada SEGIAGUA atiende reporte de anegación en Circuito Interior y Av. Paseo de la Reforma, colonia Bosques de Chapultepec 1era Sección. (SEGIAGUA) (Imagen ilustrativa)

La estrategia busca participación social y mecanismos concretos de acción

El proyecto también contempla la participación social, reconociendo que el cuidado del agua es tarea de autoridades y de la ciudadanía. Escuelas, organizaciones y comunidades podrán sumarse a la identificación y promoción de soluciones locales para captar lluvia y recargar acuíferos.

La diputada recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México ya prevé el fomento de la captación pluvial, pero la reforma permitiría avanzar con mecanismos concretos de acción y coordinación institucional. De acuerdo con la propuesta, se trata de pasar del mandato constitucional a la implementación obligatoria en todo el territorio.

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Ruiz Aguilar concluyó que fortalecer la corresponsabilidad institucional y la gestión sustentable del agua en la ciudad significa garantizar el derecho al agua, la vida y el bienestar de la población.