Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

Ivonne Montero oficializa su relación con Jonathan Vázquez, un policía federal 11 años menor (@ivonnemonteroof, Instagram)

La aparición pública de Ivonne Montero junto a Jonathan Vázquez, un policía federal 11 años menor que ella, marcó un giro inesperado en la vida sentimental de la actriz mexicana.

La noticia de su relación se difundió ampliamente tras un episodio en el que, durante una función teatral, Vázquez irrumpió en la sala con un ramo de rosas y una serenata, sellando el momento con un beso ante el público.

Este gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, confirmó el romance y desató una ola de reacciones tanto de apoyo como de críticas hacia la pareja.

El romance de Ivonne Montero y Jonathan Vázquez genera reacciones divididas en redes sociales (@ivonnemonteroof, Instagram)

La diferencia de edad entre Montero y Vázquez se convirtió en el principal foco de los comentarios negativos en redes sociales. Algunos usuarios llegaron a calificar a la actriz de “desesperada” y cuestionaron la apariencia física de su pareja.

Frente a estos ataques, la propia Ivonne Montero optó por responder con ironía. En sus historias de Instagram, compartió un video de un niño bailando al ritmo de ‘It’s my life’ de Dr. Alban, acompañado del mensaje: “Para todos los jodidos criticones”.

Aunque no especificó que se tratara de una respuesta directa a los detractores, muchos interpretaron el gesto como una contestación a la ola de críticas surgidas tras el anuncio de su relación.

La actriz responde con ironía a las críticas por la diferencia de edad con su nueva pareja (Recorte)

El respaldo de los seguidores de Montero no tardó en manifestarse. Entre los comentarios de apoyo, destacaron frases como “¿Por qué la juzgan? Si ella está feliz, eso es lo importante” y “No todo es dinero, no todo es físico; a veces se busca un compañero de vida”.

Otros mensajes celebraron la nueva etapa de la actriz, señalando: “¡El corazón no pregunta la edad!”, “Se lo merece” e “Ivonne brilla más que nunca”. Estas muestras de afecto resaltaron el reconocimiento a la trayectoria de Montero, quien durante años se dedicó plenamente a su hija Antonella y a su carrera artística.

La relación entre Ivonne Montero y Jonathan Vázquez se hizo pública a través de un video en Instagram, donde ambos aparecen besándose y compartiendo momentos de cercanía.

Aunque Vázquez no pertenece al medio artístico y mantiene un perfil discreto en redes sociales, se sabe que tiene una hija adolescente y que no duda en expresar su afecto por la actriz con gestos románticos, como regalarle flores y dedicarle serenatas en público.

Seguidores de Ivonne Montero respaldan su nueva etapa sentimental y destacan su felicidad (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

El romance surge después de un periodo especialmente difícil para Montero. En 2018, la actriz enfrentó la trágica muerte de su expareja y padre de su hija, el cantante Fabio Melanitto, quien fue asesinado. Posteriormente, en 2022, mantuvo una breve y conflictiva relación con el actor Pascacio López.

Desde entonces, Montero se enfocó en la crianza de Antonella y en sus proyectos teatrales, manteniéndose alejada de la vida sentimental pública.

El impacto emocional de la pérdida de Melanitto ha sido un tema recurrente en la vida de la actriz. En el programa Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara, Montero relató experiencias que, según ella, la conectaron con el cantante tras su asesinato.

La actriz describió una vivencia extracorporal en la que aseguró haberlo visto y escuchado: “Atravesé la puerta de mi cuarto y me lo encontré de frente. Estaba llorando y me dijo: Estoy muy triste. No entiendo qué está pasando”.

La relación surge tras años difíciles para Montero, marcados por la muerte de Fabio Melanitto (Foto: Mamás Latinas/Mezcalent)

Además, compartió que su hija Antonella también vivió situaciones inexplicables. Una semana antes del crimen, la niña, entonces de cinco años, le dijo: “Mamá, mi papá está muerto”. Tras la tragedia, la pequeña pidió hablar con su padre frente a un altar y expresó: “Te extraño mucho… yo quiero tener un papá”.

Hoy, las imágenes de Ivonne Montero junto a Jonathan Vázquez reflejan una etapa de renovación personal. A sus 50 años, la actriz se muestra abiertamente enamorada y dispuesta a dejar atrás los años marcados por la adversidad.

Aunque la diferencia de edad ha generado controversia, la mayoría de sus seguidores defienden la relación y celebran que la actriz se permita volver a creer en el amor.