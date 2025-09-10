Este es el tipo de cambio entre el dólar y el peso que espera Hacienda para 2026

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense. REUTERS/Raquel Cunha

Este lunes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados, el proyecto del Paquete Económico 2026, el cual delinea los lineamientos de las finanzas de México.

Uno de los elementos más destacados es el tipo de cambio para el siguiente, que si bien sólo son estimaciones aproximadas, sirven al sector privado y a millones de personas a planear actividades y compras.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, para el año 2026 se prevé que el dólar norteamericano tenga una paridad promedio de 19.30 pesos.

En cuanto al cierre de2025, las autoridades hacendarias esperan un tipo de cambio cercano a 18.90 pesos.

El secretario de Hacienda entregó a los Diputados el Paquete Económico 2026 (X/@Hacienda_Mexico)

Detalles del paquete económico 2026

El Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda proyecta que la economía mexicana mantendrá un crecimiento sostenido, con una estimación de expansión de entre 1.8% y 2.8% para ese año.

Este pronóstico se fundamenta en la solidez del consumo de los hogares, el dinamismo de la inversión nacional y la ventaja competitiva que otorga la ubicación de México dentro de las cadenas globales de valor.

El documento oficial detalla que, en 2026, continuará la estrategia de reducción gradual del déficit fiscal, con una baja acumulada de 1.6 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024.

Esta política busca equilibrar el impulso económico con la necesidad de mantener la deuda pública en niveles sostenibles a mediano plazo.

Por tercer año consecutivo, la recaudación tributaria alcanzará un récord, situándose en 15.1% del PIB en 2026. Este incremento en los ingresos permitirá financiar tanto los Programas para el Bienestar como proyectos de infraestructura orientados a fortalecer el desarrollo y la capacidad productiva del país.

El Plan México se consolida como el eje central para el desarrollo industrial y regional, destinando recursos equivalentes al 2.5% del PIB a inversión física.

Estos fondos se orientan a potenciar las vocaciones productivas nacionales y a expandir la infraestructura logística, elementos clave para mejorar la competitividad.

A pesar de los desafíos que plantea el entorno internacional, marcados por tensiones en la política comercial y conflictos geopolíticos, el informe subraya que México dispone de oportunidades para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e incluyente.

Se prevé que, durante el resto de 2025, la economía mexicana mantenga un crecimiento positivo, impulsada por la resiliencia del consumo privado, el aumento de los salarios reales, la creación de empleo formal y el fortalecimiento de los Programas de Bienestar. A estos factores se suman el dinamismo de la inversión y la posición estratégica del país frente a otros actores comerciales.