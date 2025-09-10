El SMN espera el avance de una Depresión Tropical frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Vista general de la playa en la bahía de Acapulco, estado de Guerrero (México). Imagen de archivo. EFE/Francisca Meza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la zona de baja presión que se ubica a 400 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas, la cual incrementó a 80 % la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Este sistema, asociado a una onda tropical se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec. Hasta este martes, se está produciendo una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas, apuntó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Sin embargo, el organismo norteamericano señaló que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de este sistema, y ​​es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana.

Además, se prevé que se desplazará hacia el oeste-noroeste, paralelo a la costa mexicana, pero lejos de ella.

De evolucionar a Tormenta Tropical, este sistema recibirá el nombre de Mario.

El huracán Lorena estuvo cerca de impactar territorio mexicano. FOTO: Reuters

La llegada de este nuevo ciclón podría darse una semana después de que el huracán Lorena amenazó con impactar la península de Baja California.

Frente frío trae más lluvias a México

El frente frío núm. 3 y la corriente en chorro subtropical provocarán vientos fuertes, tolvaneras y un descenso de las temperaturas en Baja California durante el día de mañana, según el pronóstico oficial.

Se prevé que el ambiente caluroso a muy caluroso persista en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 °C en regiones de Baja California y Sonora.

Además, la onda tropical número 31 avanzará sobre el sur del país, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, lo que generará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

Usuarios de redes sociales captan deslave de cerro en Cabo San Lucas. Crédito: Redes sociales

El monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, así como chubascos en Chihuahua.

Por otra parte, el frente número 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México y, junto con la inestabilidad atmosférica, originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León.

Al final del día, el frente núm. 2 se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al país. Un canal de baja presión sobre el interior, en combinación con humedad del océano Pacífico y el golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente y centro de la República Mexicana.

En el sureste y la península de Yucatán, la interacción de un canal de baja presión con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano favorecerá lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.