México

El SMN espera el avance de una Depresión Tropical frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Este sistema se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec y el fin de semana podría convertirse en ciclón

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Vista general de la playa
Vista general de la playa en la bahía de Acapulco, estado de Guerrero (México). Imagen de archivo. EFE/Francisca Meza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la zona de baja presión que se ubica a 400 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas, la cual incrementó a 80 % la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Este sistema, asociado a una onda tropical se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec. Hasta este martes, se está produciendo una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas, apuntó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Sin embargo, el organismo norteamericano señaló que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de este sistema, y ​​es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana.

Además, se prevé que se desplazará hacia el oeste-noroeste, paralelo a la costa mexicana, pero lejos de ella.

De evolucionar a Tormenta Tropical, este sistema recibirá el nombre de Mario.

El huracán Lorena estuvo cerca
El huracán Lorena estuvo cerca de impactar territorio mexicano. FOTO: Reuters

La llegada de este nuevo ciclón podría darse una semana después de que el huracán Lorena amenazó con impactar la península de Baja California.

Frente frío trae más lluvias a México

El frente frío núm. 3 y la corriente en chorro subtropical provocarán vientos fuertes, tolvaneras y un descenso de las temperaturas en Baja California durante el día de mañana, según el pronóstico oficial.

Se prevé que el ambiente caluroso a muy caluroso persista en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 °C en regiones de Baja California y Sonora.

Además, la onda tropical número 31 avanzará sobre el sur del país, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, lo que generará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

Usuarios de redes sociales captan deslave de cerro en Cabo San Lucas. Crédito: Redes sociales

El monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, así como chubascos en Chihuahua.

Por otra parte, el frente número 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México y, junto con la inestabilidad atmosférica, originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León.

Al final del día, el frente núm. 2 se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al país. Un canal de baja presión sobre el interior, en combinación con humedad del océano Pacífico y el golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente y centro de la República Mexicana.

En el sureste y la península de Yucatán, la interacción de un canal de baja presión con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano favorecerá lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temas Relacionados

Temporada de huracanesCiclón TropicalServicio Meteorológico NacionalClimamexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Michoacán aplica medidas de protección a Marian Izaguirre tras ser localizada con indicios de violencia

La influencer se encuentra recibiendo atención médica debido a que su salud se reporta como grave

Fiscalía de Michoacán aplica medidas

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

Una mezcla sencilla y económica puede transformar la apariencia de superficies opacas

Este truco con 2 ingredientes

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Youtubers, influencers y personas que se desenvuelven en lo digital podrán tener un lugar

Shark Tank México lanza versión

Para qué sirve aplicar agua de coco en el cabello

Este ingrediente natural es bueno para la salud del pelo

Para qué sirve aplicar agua

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

A través de mantas, el narcotráfico ha amenazado a cantantes que, por razones de seguridad, tuvieron que cancelar sus presentaciones

Junior H, Natanael Cano y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H, Natanael Cano y

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

ENTRETENIMIENTO

Censuran a Facundo por pedir

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

Una película de Minecraft sigue arrasando en la plataforma de streaming más inesperada

Facundo revela la razón de sus constantes discusiones con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos: “Su ego es tan grande”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

DEPORTES

Este truco con 2 ingredientes

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford

Amargo debut para Faby Apache en NXT, quedó eliminada del torneo por el campeonato Speed