Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

El secuestro de Ramón Valencia, excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Coxquihui, ha intensificado la crisis de seguridad en este municipio de la sierra del Totonacapan, Veracruz. Valencia fue privado de la libertad el lunes 8 de septiembre en la región de Sabanera.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) confirmó que la Fiscalía Regional de Tuxpan abrió una investigación para esclarecer el caso y, desde entonces, no se han difundido avances públicos.

Ramón Valencia asumió la candidatura en el proceso electoral de abril tras el asesinato de su padre, Germán Anuar Valencia. El contexto de violencia política se mantiene vigente en Coxquihui y ha impactado de manera directa en la vida pública.

Cancelación de festejos patrios: casos de violencia y hallazgo de restos humanos

En medio de un clima de inseguridad, el gobierno municipal de Coxquihui suspendió las celebraciones patrias; es decir, la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre en la localidad.

El anuncio se realizó la noche del 8 de septiembre durante una sesión extraordinaria de autoridades municipales con directores escolares. El alcalde, Juan Pablo Gómez Mendoza, confirmó la cancelación al argumentar la necesidad de proteger a la población ante el riesgo persistente en la región.

La decisión de suspender eventos públicos se dio también en medio del hallazgo de restos humanos el miércoles 10 de septiembre sobre la Carretera Espinal-Coxquihui, cerca de las comunidades Oriente Medio Día y Arenal.

En el lugar se encontraron bolsas con restos anatómicos y mensajes atribuidos a la delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la FGEV resguardaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido de manera oficial el número de víctimas ni la identidad de los restos, y tampoco han precisado alguna relación con el secuestro de Ramón Valencia.

No es la primera vez que Coxquihui cancela eventos masivos por motivos de seguridad. En agosto de 2025, el ayuntamiento había suspendido el baile patronal en honor a San Mateo Apóstol ante hechos violentos registrados en el norte de Veracruz.

Violencia política y antecedentes en Coxquihui

El asesinato de Germán Anuar Valencia, padre de Ramón, durante la campaña electoral llevó a su hijo a contender por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”. La elección, sin embargo, fue ganada por Lauro Becerra García, abandero municipal por el Partido Acción Nacional (PAN).

En mayo, la Fiscalía estatal detuvo a Carlos Alberto “N”, tío del candidato ganador, como presunto responsable del homicidio.

El entorno cercano a la familia Valencia también ha sido blanco de hechos violentos. Tras la desaparición de Ramón Valencia, su hermano fue atacado a balazos cuando se desplazaba por la zona, lo que incrementó el clima de tensión e inseguridad en el municipio.

La violencia en Coxquihui no distingue colores o partidos

Integrantes del entorno de Lauro Becerra han sufrido atentados, incluido el asesinato de un chofer y el ataque armado contra el exalcalde Lauro Becerra Tirzo, además de un ataque con dron en el rancho familiar.

Frente a esta situación, familiares de las víctimas y habitantes han solicitado la presencia de fuerzas de seguridad en la sierra del Totonacapan.