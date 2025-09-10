Cómo usar vinagre blanco para limpiar el refrigerador una vez por semana

Al resguardar comida, es importante tener una buena limpieza en el refrigerador. (puntolimpieza.cl)

El refrigerador puede ser uno de los lugares donde más se acumulan bacterias y malos olores debido a que resguarda comida.

Es por ello que es importante tener una buena higiene dentro de él y para ello el vinagre blanco puede ser una de las mejores opciones, debido a sus muchas propiedades desinfectantes y desodorizantes.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios de limpiar tu refrigerador con vinagre blanco y cómo hacerlo de manera segura.

Este ingrediente es ideal para las labores de limpieza en el hogar.

¿Por qué se recomienda usar vinagre en la limpieza del refrigerador?

Existen varias buenas razones para usar vinagre en la limpieza del refrigerador, entre las cuales destacan las siguientes:

Poder desinfectante : El vinagre, especialmente el blanco, ayuda a eliminar bacterias, hongos y algunos microorganismos presentes en las superficies.

Neutralización de olores : El vinagre absorbe y elimina olores desagradables que pueden acumularse en el interior del refrigerador.

Eliminación de residuos : Facilita la remoción de manchas, restos de alimentos o líquidos derramados sin dejar residuos tóxicos.

Seguridad alimentaria : Al no contener productos químicos agresivos, es seguro para limpiar superficies donde se almacenan alimentos.

Solución ecológica: Es biodegradable y no contribuye a la contaminación ambiental.

Por estos motivos, el vinagre es una opción práctica y segura para el mantenimiento del refrigerador.

Cómo usar el vinagre para lavar el refrigerador de forma segura

Para lavar el refrigerador con vinagre de forma segura, puedes implementar los siguientes pasos:

Vacía el refrigerador: Retira todos los alimentos y bandejas o estantes extraíbles. Prepara la solución limpiadora: Mezcla una parte de vinagre blanco con una parte de agua (50/50) en un recipiente o botella con atomizador. Limpieza de partes extraíbles: Lava las bandejas y estantes con agua y jabón, enjuaga bien y deja secar. Limpieza interna: Rocía la solución de vinagre y agua sobre las superficies internas del refrigerador, incluidas paredes y puertas. Frota suavemente: Utiliza un paño suave o esponja para limpiar. Para manchas difíciles, deja actuar la solución unos minutos antes de frotar. Seca las superficies: Pasa un paño limpio y seco para eliminar la humedad. Vuelve a colocar los estantes y los alimentos: Una vez todo esté seco, coloca las bandejas y los alimentos de nuevo.

Además de este proceso de limpieza, algunas personas recomiendan también dejar un poco de vinagre durante toda la noche dentro del refrigerador lo cual tiene como objetivo principal eliminar olores persistentes y desinfectar el interior.

Al hacer esto, el vinagre actúa absorbiendo y neutralizando los malos olores, además de ayudar a eliminar bacterias y moho que puedan estar presentes.

Para lograr este efecto, suele colocarse un recipiente abierto con vinagre blanco en una de las repisas durante varias horas o toda la noche. Al día siguiente, el refrigerador presenta un olor más neutro y un ambiente más limpio.

Puedes repetir la limpieza profunda y aplicar este tip, una vez por semana para asegurarte de tener una buena higiene en tu refri.

Es importante recalcar que no debes mezclar vinagre con lejía (cloro), ya que su combinación produce gases tóxicos que pueden ser peligrosos.