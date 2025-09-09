Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.1 en Veracruz

<br> <br> <br>

El sismo registrado la tarde del pasado lunes 8 de septiembre en Pinotepa Nacional, Oaxaca de magnitud 5.1, no ha reportado réplicas, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con la información proporcionada, el epicentro fue al Oeste de San José del Cabo. El movimiento telúrico ocurrió a las 15:23 horas.

El SSN reportó un sismo de magnitud 3.3 en el estado de Baja California Sur.

El movimiento ocurrió a las 19:54 horas de este martes 9 de septiembre.

El SNN reportó un sismo de magnitud 4.1 al Sureste de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz.

Últimas noticias

Resultados sorteo mayor 3986 de la Lotería Nacional 9 de septiembre 2025: premio mayor 21 millones El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en esta fecha recibirán su tarjeta las adultas mayores que se registraron en agosto Las beneficiarias pueden cobrar su apoyo mediante el plástico en los cajeros automáticos o ventanillas de cualquier Banco Bienestar

Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio El ex Timbirriche habría sido visto en un lujoso restaurante de CDMX

¿Cuáles son las diferencias entre el té de miel, limón y jengibre y otros remedios caseros para el dolor de garganta? A diferencia de otras opciones, esta infusión aporta diversos beneficios al cuerpo