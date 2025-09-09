Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.1 en Veracruz

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Sayula de Alemán ubicado en Veracruz, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El SNN reportó un sismo de magnitud 4.1 al Sureste de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz.
El movimiento ocurrió a las 19:54 horas de este martes 9 de septiembre.
El SSN reportó un sismo de magnitud 3.3 en el estado de Baja California Sur.
De acuerdo con la información proporcionada, el epicentro fue al Oeste de San José del Cabo. El movimiento telúrico ocurrió a las 15:23 horas.
El sismo registrado la tarde del pasado lunes 8 de septiembre en Pinotepa Nacional, Oaxaca de magnitud 5.1, no ha reportado réplicas, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.