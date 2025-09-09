México

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.1 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Omar Martínez

02:34 hsHoy

Veracruz registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Sayula de Alemán ubicado en Veracruz, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

02:28 hsHoy

Sismo de magnitud 4.1 al Sureste de Sayula de Alemán, Veracruz

El SNN reportó un sismo de magnitud 4.1 al Sureste de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz.

El movimiento ocurrió a las 19:54 horas de este martes 9 de septiembre.

El movimiento ocurrió la tarde de este martes 9 de septiembre. Foto: X/@SSNMexico.
22:11 hsAyer

Reportan sismo de magnitud 3.3 en San José del Cabo, en Baja California Sur

El SSN reportó un sismo de magnitud 3.3 en el estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la información proporcionada, el epicentro fue al Oeste de San José del Cabo. El movimiento telúrico ocurrió a las 15:23 horas.

El sismo ocurrió la tarde de este martes 9 de septiembre. Foto: X/@SSNMexico.
21:12 hsAyer

Sin réplicas hasta el momento

El sismo registrado la tarde del pasado lunes 8 de septiembre en Pinotepa Nacional, Oaxaca de magnitud 5.1, no ha reportado réplicas, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió la tarde de este lunes 8 de septiembre. Foto: X/@SSNMexico.

