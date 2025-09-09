Omar Chaparro acepta infidelidad a ‘La Mojarrita’ y recuerda depresión que lo hizo pensar en quitarse la vida

Lucy Ruiz De la Peña, esposa de Chaparro, relató públicamente una infidelidad ocurrida hace 15 años (IG Lucy Ruiz)

La confesión de Omar Chaparro sobre los pensamientos suicidas que experimentó durante la pandemia ha arrojado nueva luz sobre los desafíos personales que ha enfrentado el conductor y actor mexicano.

En medio de una crisis financiera que lo llevó a la bancarrota y en un contexto de incertidumbre global, Chaparro reconoció que atravesó un periodo de profunda depresión.

“Estuve en un momento de mucha depresión, y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque decidí romperme para poder reconstruirme”, declaró Chaparro al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La vida personal del también cantante ha estado marcada por episodios complejos, entre ellos una infidelidad que salió a la luz recientemente. Lucy Ruiz De la Peña, conocida como ‘La Mojarrita’, esposa de Omar Chaparro, relató en el pódcast ChingonaMente cómo descubrió la existencia de una tercera persona durante un viaje de su esposo con amigos.

A pesar de las dificultades, la pareja decidió mantenerse unida tras casi tres décadas de relación (Instagram/@omarchaparro)

“Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”, expresó ‘La Mojarrita’ en ese espacio.

A pesar de la notoriedad del caso y las especulaciones sobre una posible separación, la pareja decidió continuar unida. Chaparro abordó el tema públicamente, contextualizando el episodio como parte de una historia de casi tres décadas junto a su esposa.

“Eso sucedió hace 15 años. Yo tengo 29 años con ella, es mi mejor amiga, somos un equipo que hemos tenido conflictos, no nada más de esa índole, financieros, bancarrotas, salud. Yo creo que uno se enamora dos veces en la vida: cuando llega el enamoramiento y te casas. El segundo enamoramiento es cuando llegan las dificultades y tú eliges a pesar de eso, decir ’te amo’, y ese es el que verdaderamente dura”, afirmó Chaparro.

Omar Chaparro revela que enfrentó pensamientos suicidas durante la pandemia y una profunda depresión (Infobae México)

El impacto de la pandemia en la vida de Omar Chaparro no se limitó al ámbito económico. La falta de empleo y la pérdida de grandes sumas de dinero lo llevaron a enfrentar una crisis emocional de gran magnitud. En ese contexto, el conductor reconoció que la adversidad le permitió replantear su vida y encontrar un nuevo sentido.

Actualmente, Chaparro asegura sentirse pleno en su matrimonio, con sus hijos y en su carrera profesional. Subrayó la importancia de asumir los problemas como parte inherente de la existencia.

El impacto de la pandemia afectó la salud mental y la estabilidad económica de Omar Chaparro (Foto: Ig @omarchaparro)

“Los problemas son parte de la vida. La gente le huye a los problemas y al conflicto y la realidad es que es allí donde está el crecimiento, allí es donde uno aprende”, concluyó Chaparro.