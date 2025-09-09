México

Mujeres en CDMX se sienten más seguras, según reciente informe de Clara Brugada

Las estrategias implementadas por el gobierno capitalino han impulsado la sensación de bienestar en colonias y alcaldías

Por Joshua Espinosa

La percepción de seguridad de las mujeres en la Ciudad de México mejoró 19.7 puntos porcentuales entre 2019 y 2024. Crédito: EFE

Entre 2019 y 2024, la percepción de seguridad de las mujeres en la Ciudad de México mostró una mejoría significativa, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno presentado por Clara Brugada.

La valoración que las mujeres tienen sobre la calma de sus colonias y localidades incrementó 19.7 puntos porcentuales a lo largo de este periodo. Este avance ha sido destacado por la administración local como resultado de una política pública enfocada en la perspectiva de género y la construcción de espacios más seguros y amigables para todas las habitantes.

El modelo de seguridad adoptado en la capital ha impulsado estrategias dirigidas específicamente a las necesidades de las mujeres. Las autoridades detallan que se han implementado acciones transversales al interior del gobierno para orientar y capacitar al personal de todas las dependencias bajo un enfoque sensible al género. Este trabajo busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y promover su tranquilidad en la vida cotidiana.

El porcentaje de personas que se sienten inseguras en la capital cayó 13.1 puntos porcentuales entre 2019 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024 el 20% de las mujeres se sentían seguras en la Ciudad de México, el 32% en su alcaldía el 49% en su colonia. Bajo los mismos parámetros y de forma respectiva, en el 2019 los resultados indican niveles de 9%, 18% y 29%. Esto indica un aumento del doble en algunos casos en la percepción de seguridad de las habitantes capitalinas.

Frente a estos resultados, el gobierno capitalino señala que todas las instituciones y servidores públicos están comprometidos con la misión de asegurar ambientes habitables y libres de temor para sus habitantes, especialmente para las mujeres. Políticas y programas focalizados han contribuido a que las impresiones negativas por parte de este sector ante la inseguridad disminuyan notablemente, permitiendo la apropiación del espacio público y la mejora en la calidad de vida en escala urbana y comunitaria.

Por otro lado, de 2019 a 2024, el número de personas que reportan sentirse inseguras en la capital cayó 13.1 puntos porcentuales, mientras que en colonias y localidades la baja fue de 15.8 puntos porcentuales.

La confianza en la policía de la Ciudad de México creció 2.6 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2025. (X@SSC_CDMX)

El análisis del gobierno local atribuye este cambio a la puesta en marcha de estrategias de seguridad focalizadas y a la cercanía de las autoridades con la población. El informe puntualiza que la reducción de las cifras de delitos de alto impacto también contribuye a la mejora en los indicadores de percepción así como la presencia policial en las calles.

De acuerdo con el informe, también destaca que existe una mejora en la confianza hacia el trabajo de la policía, la cual creció en 2.6 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, la valoración positiva de las autoridades encargadas de la seguridad aumentó en 3.5 puntos porcentuales en el mismo periodo.

