Lanzamiento de iPhone 17 desata ola de memes en redes sociales

Tras varios días de espera, este 9 de septiembre, Apple presentó la serie iPhone 17 en su evento anual. La nueva generación incluye cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Como era de esperarse, el evento global del generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron memes en respuesta a las novedades tecnológicas y a los precios definidos para México.

Luego de hacer oficial la llegada de sus nuevos cuatro dispositivos, los cibernautas se encargaron de llenar de imágenes haciendo burla al precio que se manejará en las tiendas de México.

Y es que, el modelo estándar de iPhone 17 se venderá desde 19 mil 999 pesos, el iPhone 17 Air comienza en 25 mil 999 pesos, el iPhone 17 Pro parte de 28 mil 499 pesos y el Pro Max debuta en 30 mil 999 pesos. No obstante, dependiendo de la capacidad de almacenamiento, el precio podría llegar hasta los 50 mil 999 pesos mexicanos (2 TB de memoria).

Una de las tendencias que cobró fuerza fue la comparación humorística entre el costo de los dispositivos y situaciones cotidianas. Publicaciones con frases como “vendo riñón para estrenar el nuevo iPhone” y gráficos con cuentas en ceros destacaron entre los comentarios más replicados.

Los usuarios enfatizaron la diferencia de precios frente a otros mercados, lo que llevó a la viralización de memes alusivos a temas económicos y a la depreciación del peso frente al dólar.

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Memes iPhone 17

Crédito: @naiivememe/X

Crédito: LeslyeMuzzio_

Las plataformas digitales también se llenaron de imágenes que ironizaban sobre la incorporación del chip A19, las cámaras de 48 MP y la carcasa de vidrio cerámico. De igual manera, algunos usuarios criticaron la similitud del diseño respecto al modelo anterior, lo que originó frases como “pagas más por lo mismo”. Otros memes circularon en torno al nuevo color “Cosmic Orange”, con imágenes de naranjas y referencias a personajes de la cultura pop.

Los fanáticos de la tecnología aprovecharon para reproducir plantillas populares y videos cortos. A su vez, los cibernautas hicieron referencia a las diferentes cosas que uno podría comprar o adquirir con esa misma cifra.

Precio del iPhone 17 Pro MAX en México. (Apple.com)

La conversación digital incluyó también referencias al almacenamiento de hasta 1 TB y a la compatibilidad con Wi-Fi 7. Algunos mensajes resaltaron los sacrificios humorísticos que harían para alcanzar la versión tope de gama, mientras otros celebraron la actualización del sistema operativo iOS 26.