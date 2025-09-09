Guillermo del Toro ya trabaja en nueva película para completar una famosa trilogía

Guillermo del Toro anuncia "3993", cierre de su trilogía iniciada con "El espinazo del diablo" (Archivo)

El anuncio de una nueva producción cinematográfica de Guillermo del Toro ha generado expectativas en la industria, ya que el realizador mexicano confirmó que prepara una película que servirá como cierre de la trilogía iniciada con “El espinazo del diablo” y continuada con “El laberinto del fauno”.

El propio Del Toro reveló durante su paso por la alfombra roja de los premios Tribute del Festival Internacional de Cine de Toronto que el proyecto llevará por título “3993” y que planea rodarlo en España.

La noticia surgió cuando, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a filmar en territorio español tras dos décadas desde su último trabajo allí, el director de “Frankenstein” respondió afirmativamente.

Según explicó Guillermo del Toro a la prensa reunida en el festival, “Tengo una tercera película en la trilogía de ‘El laberinto (del fauno)’, ‘El espinazo (del diablo)’, y hay una más, ’3993′, que me interesaría hacerla en el futuro”.

El director mexicano confirma que rodará su nueva película en España (REUTERS/Mark Blinch)

El cineasta añadió que el guion ya está terminado: “La acabo de escribir, te digo”, aseguró.

Al ser presionado para ofrecer detalles adicionales sobre la trama o el enfoque de “3993”, Del Toro optó por el humor y la cautela, limitándose a comentar que la historia “estaba basada en una idea de Mateo Gil (guionista), pero Mateo dice que no se acuerda. O sea tenemos que hacer memoria o empezar de cero”.

La trilogía a la que hace referencia Guillermo del Toro comenzó en 2001 con “El espinazo del diablo”, una obra de terror ambientada en el último año de la Guerra Civil española (1936-1939).

"El laberinto del fauno" fue ovacionada en Cannes y ganó tres premios Oscar (Archivo)

La película narra la experiencia de un niño en un orfanato, perseguido por el espectro de otro niño fallecido recientemente. La producción estuvo a cargo de la compañía El Deseo, fundada por Pedro y Agustín Almodóvar.

Cinco años después, en 2006, Del Toro presentó la continuación espiritual de esa historia con “El laberinto del fauno”, considerada una de las películas más emblemáticas de su carrera.

El filme fue ovacionado durante 22 minutos en el Festival de Cannes de ese año y obtuvo tres premios Oscar: Mejor fotografía, Mejor dirección artística y Mejor maquillaje. No obstante, el director mexicano no recibió la estatuilla a Mejor director.

Pedro y Agustín Almodóvar produjeron "El espinazo del diablo" (Archivo)

En ocasiones anteriores, Guillermo del Toro ya había manifestado su intención de completar la trilogía con una nueva película que, según sus declaraciones recogidas en el festival, podría situar su acción tanto en el contexto de la Guerra Civil de España como en la España de 1993.