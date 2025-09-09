México

Embajador de EEUU destaca que Trump ha hablado con Sheinbaum “más que con cualquier otro líder”

El ministro destaca también colaboración histórica entre ambos países

Por Joshua Espinosa

Lso diálogos entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum se dieron en un ambiente respetuoso. Créditos: X @USAmbMex

La tarde de este 8 de septiembre, el embajador de los Estados Unidos en México publicó en su cuenta de X que Claudia Sheinbaum es el “líder mundial” con el que más ha hablado el presidente estadounidense Donald Trump.

Ronald Johnson, actual diplomático de los Estados Unidos en México, dijo que las conversaciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se dieron bajo un ambiente respetuoso.

Además, Ronald Johnson calificó a los diálogos entre los mandatarios de México y de Estados Unidos como “fuertes” y que el resultado de ellos es "una cooperación y colaboración histórica que hace a ambas naciones más fuertes y más seguras."

Visita de Marco Rubio a México

Marco Rubio destacó que “no hay gobierno, en este momento, que esté cooperando más con nosotros en lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.| X / @GobiernoMX

Durante la primera semana de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, realizó una visita oficial a México en la que sostuvo encuentros clave con autoridades mexicanas, específicamente con Juan Ramón de la Fuente, canciller nacional, para profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En una conferencia de prensa conjunta celebrada el 3 de septiembre, Rubio y de la Fuente anunciaron la creación de un nuevo grupo de alto nivel entre México y de Estados Unidos. Este organismo quedó encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos y ajustar las estrategias bilaterales para enfrentar amenazas como el tráfico de fentanilo, armas y personas migrantes.

Rubio resaltó que “no hay gobierno, en este momento, que esté cooperando más con nosotros en lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los acuerdos resultado de la visita de Marco Rubio buscan terminar con el tráfico de drogas y armas. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA

Además, Marco Rubio hizo destacó que el intercambio de inteligencia y la capacitación mutua han sido determinantes para contrarrestar el avance de los cárteles, aunque reconoció que “queda mucho por hacer” y consideró que la amenaza que representan es de alcance nacional tanto para México como para Estados Unidos.

En el marco de esta visita, Rubio y De la Fuente detallaron que la cooperación binacional se traduce en operativos conjuntos, fortalecimiento del intercambio de información y envío de tecnología avanzada.

Entre los acuerdos principales destaca la intensificación de inspecciones en la frontera, el cierre de túneles clandestinos, el endurecimiento de procesos judiciales para frenar el flujo de drogas y armas, así como el combate coordinado al robo de combustible.

Durante su reunión, los funcionarios también acordaron lanzar campañas en materia de salud pública, dirigidas a prevenir el uso de sustancias ilícitas y opioides a ambos lados de la frontera. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la cooperación bilateral permanecerá arraigada en los principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y responsabilidad compartida.

