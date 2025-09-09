México

Alejandro Moreno se reúne con presidenta Dina Boluarte en medio de tensiones México–Perú

El dirigente del PRI y presidente de la COPPPAL dialogó con la mandataria peruana sobre seguridad, democracia e integración regional; el encuentro ocurrió en un contexto marcado por la propuesta del Congreso de Perú de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum

Por Andrés García S.

Guardar
(Crédito: X | @presidenciaperu)
(Crédito: X | @presidenciaperu)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvo una reunión con la mandataria de Perú, Dina Boluarte, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con el priista, en el encuentro se abordaron temas relacionados con la seguridad, la democracia en la región y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Moreno Cárdenas expresó en redes sociales: “Sostuve un encuentro muy significativo con la Presidenta del Perú, Dina Boluarte. Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países.

La reunión se realizó en paralelo a los recientes pronunciamientos del Congreso peruano, que planteó declarar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como persona non grata tras sus declaraciones en favor del expresidente Pedro Castillo.

El dirigente del PRI explicó que el acercamiento con Boluarte se dio en el marco de su agenda como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). En ese contexto señaló: “Desde la COPPPAL seguiremos trabajando para avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar la unión de nuestros pueblos hermanos, sin barreras ideológicas ni partidistas.

Moreno Cárdenas enfatizó que la cooperación y el diálogo son “la clave para construir un mejor futuro para que América Latina, Perú y México tengan las mejores relaciones.

El dirigente del PRI también
El dirigente del PRI también visitó las instalaciones del Partido Aprista Peruano. (Crédito: X | @alitomorenoc)

La COPPPAL: foro de partidos latinoamericanos

La COPPPAL fue fundada el 12 de octubre de 1979 en Oaxaca, bajo el liderazgo de Gustavo Carvajal Moreno, quien en ese momento también presidía el PRI. Desde su creación se definió como un espacio de convergencia para partidos políticos progresistas y democráticos de la región.

Actualmente, la organización integra a 73 partidos de 30 países de América Latina y el Caribe. Su Declaración de Principios establece como ejes prioritarios la defensa de la soberanía, la búsqueda de un orden internacional más justo y equitativo, y la unidad de los pueblos latinoamericanos.

Moreno Cárdenas, en su calidad de presidente de la COPPPAL, ha reiterado en diversos foros la intención de reforzar el papel de la organización como puente de cooperación política entre los países de la región, más allá de diferencias ideológicas o partidistas.

Con esta reunión con la presidenta Dina Boluarte, el líder del PRI subrayó el papel del diálogo político regional para impulsar consensos en torno a la seguridad, la democracia y la integración continental.

En la reunión también participaron el premier Eduardo Arana; los vicepresidentes de la COPPPAL, Gerardo Morris y Jorge García, y la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Giovanna Zanelli.

Temas Relacionados

Alejandro MorenoClaudia SheinbaumDina BoluarteCongreso de Perúmexico-noticias

