SCJN renueva imagen institucional: cambio de logo refleja pluralidad, inclusión y transparencia

La nueva Corte se ha caracterizado por su discurso de cercanía con la ciudadanía. (Crédito: Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó su imagen institucional como parte de una nueva etapa que busca reflejar pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad cultural de México.

La transformación del logo incorpora el bastón de mando, un emblema cultural, político y espiritual asociado a los pueblos originarios, que simboliza la autoridad que recibe la encomienda de servir y administrar justicia. Este elemento se suma a los símbolos tradicionales de la Corte: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada, que representan la función jurisdiccional y los valores del Tribunal.

La nueva identidad visual tiene como objetivo proyectar la integración de sectores históricamente excluidos y reforzar un enfoque social en la impartición de justicia. De acuerdo con la Corte, el rediseño refuerza la cercanía con la ciudadanía, la credibilidad institucional y la certidumbre de sus actuaciones, consolidando su carácter como Tribunal Constitucional al servicio de la sociedad.

Cercanía con la ciudadanía

El diseño de la imagen incluye elementos que simbolizan la pluralidad y el respeto a la diversidad cultural, así como la atención a pueblos originarios, comunidades afromexicanas y grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se refleja el compromiso del Tribunal con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, integrando estos aspectos como parte de su labor jurisdiccional y de sus políticas internas.

La nueva identidad gráfica de la SCJN incorporó el bastón de mando. Se mantuvieron el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada. (Crédito: SCJN)

La incorporación del bastón de mando no solo representa la autoridad y el honor del servicio, sino que también refleja un reconocimiento cultural y social hacia los pueblos originarios de México. Este cambio se realiza con el propósito de proyectar un servicio accesible, cercano y confiable para la ciudadanía, consolidando la percepción de que la Corte actúa con transparencia y compromiso social.

Los símbolos históricos de la institución, como el águila, la balanza, la hoja de laurel, la rama de olivo, el pergamino y la espada, se mantienen en la nueva identidad visual para preservar la esencia de la función jurisdiccional y los principios que han guiado al Tribunal a lo largo de su historia. La combinación de estos elementos con el bastón de mando permite sintetizar los valores que guiarán la actuación de la Corte en esta nueva etapa.

Con esta renovación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consolida una imagen que refleja su papel en la protección de derechos humanos, la atención a grupos vulnerables, la inclusión de comunidades históricamente marginadas y la promoción de políticas de sostenibilidad.