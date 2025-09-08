México

Esta es la multa que podrías obtener si llevas pirotecnia en el Metro de la CDMX durante fiestas patrias

La coordinación entre autoridades y el uso de tecnología avanzada marcarán la diferencia en la seguridad de la red

Por Mariana Campos

Año con año las autoridades
Año con año las autoridades han destacado su preocupación por estos artefactos que pueden resultar fatales para niños, animales y personas vulnerables. (Twitter/@MetroCDMX)

El Metro de la Ciudad de México implementará el Operativo Cero Pirotecnia 2025 del 9 al 17 de septiembre, una estrategia destinada a impedir el ingreso y uso de pirotecnia en la red durante las celebraciones patrias.

El objetivo principal es proteger la integridad de los millones de usuarios que transitan diariamente por el sistema, especialmente en fechas emblemáticas como el 15 y 16 de septiembre. Quienes incumplan con la prohibición enfrentarán multas económicas y arrestos, conforme a la normativa vigente.

Las acciones del operativo se desplegarán en toda la red, con especial énfasis en las estaciones donde se ha identificado mayor incidencia en la compra y venta de fuegos artificiales. Entre los puntos prioritarios se encuentran Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos. Estas ubicaciones han sido señaladas por las autoridades como focos de riesgo debido al frecuente intercambio de pirotecnia en sus inmediaciones.

La zona centro es una
La zona centro es una de las más afectadas por el transporte de estos artículos. (Foto: Metro CDMX)

Para reforzar la seguridad, el Sistema de Transporte Colectivo contará con la presencia de elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro. El personal utilizará detectores Garrett para identificar la presencia de pirotecnia y realizará supervisiones constantes en trenes, pasillos y accesos. Además, el sistema de videovigilancia permitirá un monitoreo permanente en las zonas consideradas de mayor riesgo, con especial atención a personas que pudieran estar bajo los efectos de sustancias tóxicas.

¿Cuál es la multa a la que puedo ser acreedor si llevo pirotecnia en el Metro?

La coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será fundamental para la ejecución del operativo, que permanecerá activo hasta la conclusión de los festejos patrios. Las autoridades han subrayado que todas las acciones se realizarán conforme a derecho y con respeto a las garantías individuales de los usuarios.

El Metro de CDMX implementará
El Metro de CDMX implementará el operativo 'Cero pirotecnia'. | Twitter Metro CDMX

El Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que transportar, vender o encender pirotecnia en las instalaciones del Metro puede acarrear multas de hasta $2.171 o arrestos de 25 a 36 horas. Además, portar objetos peligrosos como cohetes, petardos o bombas de humo puede derivar en la remisión ante un juez cívico, dado el riesgo que representan para la seguridad colectiva.

Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para evitar ingresar con pirotecnia al Metro durante las celebraciones patrias, destacando la importancia de la colaboración de los usuarios para mantener un entorno seguro en la red de transporte.

