La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes comienzan a alistarse para la noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

Por Omar Martínez

En pocas líneas:

22:10 hsHoy

Habitantes comienzan a alistarse para la noche de eliminación de este domingo 7 de septiembre

Los habitantes de La Casa de los Famosos México comienzan a alistarse para la noche de eliminación de este domingo 7 de septiembre.

Pese a que la ‘Jefa’ no ha anunciado la primera llamada, los concursantes ya se preparan para este domingo, donde otro habitante más, abandonará el reality show.

21:31 hsHoy

La ‘Jefa’ pide a todos los habitantes a entrar a La Casa de los Famosos México

La ‘Jefa’ pide a todos los habitantes a entrar a La Casa de los Famosos México, luego de que todos estuvieran en el patio ejercitándose.

21:05 hsHoy

Alexis Ayala expresa que Dalílah debe abandonar La Casa de los Famosos México este domingo 7 de septiembre

El actor Alexis Ayala reveló que Dalílah Polanco debe abandonar La Casa de los Famosos México y explicó su razón.

Expresó que debido a la lesión que presentó la actriz durante esta semana mejor debería abandonar el reality show. Destacó que es una “casa activa”.

20:42 hsHoy

Noche de eliminación; hay cuatro habitantes en riesgo de salir

Este domingo 7 de septiembre, uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México abandonará el reality show.

Quienes están nominados son: Facundo, Shiky, Dalílah Polanco y Aaron Mercury. Los tres primeros de cuarto Día y el último de Noche.

