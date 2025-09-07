La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes comienzan a alistarse para la noche de eliminación

Los habitantes de La Casa de los Famosos México comienzan a alistarse para la noche de eliminación de este domingo 7 de septiembre.
Pese a que la ‘Jefa’ no ha anunciado la primera llamada, los concursantes ya se preparan para este domingo, donde otro habitante más, abandonará el reality show.
La ‘Jefa’ pide a todos los habitantes a entrar a La Casa de los Famosos México, luego de que todos estuvieran en el patio ejercitándose.
El actor Alexis Ayala reveló que Dalílah Polanco debe abandonar La Casa de los Famosos México y explicó su razón.
Expresó que debido a la lesión que presentó la actriz durante esta semana mejor debería abandonar el reality show. Destacó que es una “casa activa”.
Este domingo 7 de septiembre, uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México abandonará el reality show.
Quienes están nominados son: Facundo, Shiky, Dalílah Polanco y Aaron Mercury. Los tres primeros de cuarto Día y el último de Noche.