México

Hallan sin vida a Amanda Lizbeth, joven maestra desaparecida en Tejupilco

El exnovio de Amanda también fue reportado como desaparecido; sin embargo, los familiares de la joven lo señalan como principal responsable de su muerte

Por Aura Reyna

Amanda Lizbeth, joven maestra de 26 años, fue hallada sin vida en Tejupilco tras ser reportada como desaparecida (FB/ Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex)

Luego de ser reportada como desaparecida el 30 de agosto, Amanda Lizbeth, una joven maestra de 26 años, fue localizada sin vida en el municipio de Tejupilco.

Su caso ha causado profunda conmoción entre familiares y habitantes de la región.

Según los primeros reportes, Lizbeth fue vista por última vez cuando se dirigía a un encuentro con su expareja, José Luis, quien también permanece desaparecido y usuarios en redes señalan como el principal sospechoso en la investigación.

Más detalles del caso

La madre de Amanda compartió que el ex novio de su hija se la había llevado (FB/ Olivia Herrera Varela)

La desaparición fue denunciada por sus familiares pocas horas después de perder contacto con ella, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales y colectivos ciudadanos, según medios locales como Debate.

Su ficha de búsqueda fue difundida ampliamente a través de redes sociales, donde familiares, como su madre pedían a los usuarios compartirla para agilizar el proceso.

“Les pido por favor que nos ayuden a compartir para poder localizarlos. Si alguien ha visto escuchó algo les pido de corazón su apoyo”, mencionó la madre de Lizbeth, quien también compartió el 2 de septiembre la ficha de su ex pareja, José Luis.

Dos días después, el 4 de septiembre, la madre de Amanda compartió nuevamente su ficha de búsqueda; sin embargo, mencionó que había sido el ex de su hija quien se la llevó.

“Se busca cualquier información. Es relevante, debe de pagar por lo que hizo a mi hija Liz, no dejaremos que se salga con la suya”, mencionó el pasado 6 de septiembre.

Aunque las autoridades no han confirmado públicamente las circunstancias del hallazgo ni la causa de muerte, versiones extraoficiales indican que el cuerpo de la joven fue encontrado la noche del viernes en una zona de cultivos del barrio Las Mesitas.

La comunidad exige justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y dar con el paradero del principal sospechoso.

