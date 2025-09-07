El Sistema Cutzamala alcanza su mayor nivel de agua en cinco años

La Comisión Nacional del Agua reportó que durante julio, el nivel de almacenamiento en el Cutzamala se recuperó al 32% Crédito: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala ha registrado una recuperación histórica en 2025, con sus presas alcanzando un 75,53% de llenado en septiembre, una cifra que triplica el nivel observado el año anterior. Este avance, resultado de lluvias récord en la Ciudad de México y la región centro del país, representa un alivio para millones de habitantes que dependen de este sistema para el abasto de agua potable.

El nivel actual de almacenamiento, equivalente a 591.045 millones de metros cúbicos, supone un incremento notable respecto al 64,07% registrado a principios de 2025 y al 26% alcanzado en junio de 2024, cuando la sequía llevó al sistema a uno de sus puntos más críticos en la última década.

Un respiro para el Valle de México

Esta reserva, conformada por varias presas y embalses, es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México y municipios aledaños. Su funcionamiento resulta esencial para el bienestar de la zona metropolitana, donde millones de personas dependen diariamente de su capacidad de almacenamiento y distribución.

La CDMX es la más beneficiada con esta noticia. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante la temporada de lluvias de 2025, el Cutzamala ha captado más de 198 millones de metros cúbicos de agua. Entre el 15 de mayo y el 3 de septiembre, la cifra exacta de captación ascendió a 198.586 millones de metros cúbicos, un volumen que será determinante para enfrentar los meses secos que se aproximan.

Este repunte contrasta con los años de sequía que afectaron a la región entre 2020 y 2023. En ese periodo, el sistema llegó a registrar niveles alarmantemente bajos, con un mínimo de 26% de su capacidad en junio del año pasado. La situación generó preocupación por la seguridad hídrica de la capital y sus alrededores, y evidenció la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos climáticos extremos.

Aunque el nivel actual de almacenamiento es el más alto de los últimos cinco años, aún se encuentra por debajo del máximo histórico alcanzado el 31 de agosto de 2016, cuando las presas del Cutzamala llegaron al 90,32% de su capacidad, equivalente a 706.736 millones de metros cúbicos. No obstante, la tendencia positiva registrada en 2025 ha devuelto el optimismo a las autoridades y a la población.

Las presas lograron llegar a su mínimo histórico, pero lograron recuperarse en un año. (Foto: Cuartoscuro)

Las expectativas para el cierre del año son alentadoras. De acuerdo con las proyecciones, el sistema podría alcanzar hasta un 85% de llenado si las condiciones climáticas favorables se mantienen. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que la temporada de huracanes de 2025 se extenderá hasta finales de octubre, lo que incrementa la posibilidad de captar aún más agua en las próximas semanas.

El panorama climático actual también favorece la recuperación. La llegada del frente frío número 2 y una nueva onda tropical podrían contribuir a que el nivel de las presas continúe en ascenso, reforzando la seguridad hídrica de la región.

De mantenerse la tendencia y concretarse las proyecciones, el cierre de 2025 podría marcar un punto de inflexión en la gestión del agua para la Ciudad de México, consolidando una recuperación que hasta hace poco parecía distante.