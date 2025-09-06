México

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality show de TV Azteca

Además de ser parte de “Venga la Alergría, fin de semana”, la presentadora se une a la nueva apuesta de la televisora

Por Jazmín González

María Fernanda Quiroz fue anunciada
María Fernanda Quiroz fue anunciada como crítica de 'La Granja VIP'.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, fue anunciada como la crítica de “La Granja VIP”, el nuevo reality show de TV Azteca que ya está generando grandes expectativas entre los televidentes.

La tarde de este viernes 5 de septiembre, el programa “Venga la Alegría” anunció a la presentadora y actriz como parte del equipo de críticos junto a Rey Grupero, con quien comparte créditos en la edición del matutino los fines de semana.

De acuerdo con la colaboradora de TV Azteca, se siente “muy contenta” de iniciar una nueva etapa en su carrera, en un proyecto que hará participación diferente a las usuales.

“Vengo con menos filtro ahora, voy a ver quién trae los blanquillos en esta ocasión y quiénes son los burros”, expresó Ferka, dejando claro que su papel como crítica dejará algunas huellas.

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a La Granja VIP.

Cabe señalar que Ferka también fue parte de "La Casa de los Famosos México" en su primera edición, y posteriormente se integró a las filas de TV Azteca, donde años antes había participado en el reality de “La Isla”.

Actualmente, la presentadora y actriz es una de las piezas claves del “Venga la Alegría, fin de semana”, donde comparte cuadro con colaboradores como Pedro Pietro y Nicky Chávez.

Debido a que en esta ocasión, la actriz de 39 años tiene un papel diferente, su estrategia será diferente, pero asegura que no tendrá piedad con los participantes.

De qué tratará “La Granja VIP”, la nueva apuesta de TV Azteca

Durante un periodo de 10 semanas, 16 participantes vivirán completamente aislados del mundo exterior, bajo la vigilancia constante de cámaras y micrófonos.

Pero el entorno no será fácil, pues las tareas cotidianas incluyen desde ordeñar vacas, levantar cercas y cargar leña, hasta mantener la granja en funcionamiento, cosechar alimentos y limpiar establos.

Sergio Sepúlveda explicó en el programa Venga la Alegría que se trata de “un reality de convivencia y aventura que ha cautivado al mundo. Las celebridades trabajan aisladas del mundo exterior en una granja durante 10 semanas, sin comodidades y en actividades completamente ajenas a su vida”.

La Granja VIP se estrenará
La Granja VIP se estrenará en octubre.

El formato establece que cada semana uno de los participantes deberá abandonar la granja, decisión que quedará en manos del público. Según un comunicado de la televisora, la intención es ofrecer “una experiencia sin filtros donde las celebridades enfrentan un entorno incómodo y exigente”.

