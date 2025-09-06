México

Precio del dólar hoy 6 de septiembre 2025 en México: cuál es su valor en pesos

Los débiles datos laborales estadounidense provocaron movimientos en el tipo de cambio

Por Armando Montes

Conoce por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de México (Infobae)

El dólar cerró su última jornada de esta semana en el mercado con pérdidas marginales frente al peso mexicano después de que el reporte de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos mostraron un aumento de 22.000 puestos en agosto, muy por debajo de la previsión de 75.000 de los analistas.

La divisa mexicana se vio afectada por la desaceleración del mercado laboral estadounidense y cómo puede afectar en el dinamismo de la economía que pueda permear a México, de acuerdo con un análisis al cierre de mercado de Grupo Financiero Monex.

El dólar estadounidense se paga en casas de cambio a 18,71 pesos mexicanos en promedio. En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,29%; pero en términos interanuales acumula aún una bajada del 5,08%.

Respecto a jornadas pasadas, invirtió la cotización de la jornada previa, en el que se saldó con un ascenso del 0,1%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable en los últimos días. La volatilidad referente a la última semana presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso mexicano en los primeros seis meses de este año (Jovani Pérez/Infobae)

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso es la moneda
El peso es la moneda oficial del país (REUTERS/José Luis González)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

