“No se acuerda”: Valentina Gilabert cree que el ataque de Marianne Gonzaga pudo ser por un brote psicótico

La joven habló con Adela Micha sobre su versión de los hechos

Por Zurisaddai González

(Jesús Avilés/Infobae)
Valentina Gilabert, víctima del ataque perpetrado por Marianne Gonzaga, ofreció nuevos detalles sobre aquel episodio durante una entrevista con Adela Micha.

En sus declaraciones, Valentina sugiere que el comportamiento de Marianne no fue totalmente consciente y que podría haber sido un brote psicótico. Esto arroja un nuevo ángulo sobre lo ocurrido en febrero de 2025 en el complejo residencial de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde la víctima sufrió heridas graves que pusieron en riesgo su vida.

Valentina cree que Marianne pudo tener un brote psicótico

Valentina compartió cómo fue su breve contacto con Marianne después del incidente:

“Pues hablé con ella la vez que la vi y... Y ya”.

Al referirse al ataque, la joven expresó su percepción sobre el estado mental de Marianne en ese momento:

“No se acuerda. O sea, lo que creemos es que fue un brote psicótico”.

(Jesús Avilés/Infobae)
La víctima explicó que el ataque sí fue planeado, aunque no al grado de que se pudiera prever la magnitud del daño:

“Sí, no a tal grado...”.

Respecto a cómo Marianne y su cómplice obtuvieron los cuchillos, Valentina precisó:

“De la cocina de la casa. Eran dos, de hecho”.

Valentina cuenta su versión de los hechos

Además, Valentina detalló cómo se habría organizado la situación antes de su llegada al departamento:

“Lo planearon en persona ellas en el departamento antes de que yo llegara. Porque, de hecho, Marianne ni siquiera sabía de mí... O sea, sí sabía de mi existencia, pero no que yo tuviera algo con José. Pensaba que ella era la que tenía algo con José, o sea, Aitzane. Entonces, ella para salirse de esto me echa la culpa a mí”.

(Instagram(Instgaram(C4jimenez)
Valentina también contextualizó el triángulo que se habría generado entre Marianne, Aitzane y José Said:

“Sí. A Aitzane le gustaba José”. A esto, Adela preguntó: “Y... Marian ya tenía esta sospecha”.

A lo que Valentina ahondó: “Exactamente. Marianne ya tenía esta sospecha y entonces ese día se ven para platicar y cuando Marianne le pregunta si están... o sea, si tiene algo que ver con, con su exnovio, ella le dice que no, que soy yo”.

Valentina Gilabert salió del hospital
Valentina Gilabert salió del hospital este martes. (Instagram: vale.gilabert)

“Y entonces le empieza a calentar la cabeza con mentiras, porque todo eran mentiras, porque ella no sabía ni siquiera si salíamos, si no salíamos, si estábamos juntos, si no estábamos juntos... No sabía nada. Porque, o sea, enfrente de otras personas casi ni nos hablábamos. Llevamos tres días saliendo, también era... Era algo muy, muy, muy reciente”, puntualizó.

¿Qué es un brote psicótico?

Un brote psicótico es una alteración aguda en la que la persona pierde el contacto con la realidad. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, este cuadro puede incluir alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. La Clínica Mayo detalla que quienes atraviesan un episodio psicótico pueden ver, oír o creer cosas que no existen, y requieren atención médica para su abordaje.

