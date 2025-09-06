México

Más de 15 heridos en choque en Aguascalientes: los más graves fueron trasladados a un hospital en helicóptero l Video

Autoridades atribuyen como causante de la situación al pavimento mojado

Por Eduardo Marsan

Accidente carretero en Aguascalientes deja
Accidente carretero en Aguascalientes deja más de 30 heridos. Screenshot @grupo_mix_club

Más de 15 personas resultaron lesionadas, tres de ellas con heridas graves, tras un accidente múltiple ocurrido la mañana del sábado en la carretera federal 45 Norte, entre San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga, en México.

El siniestro involucró a dos autobuses turísticos, dos tráileres y una camioneta de transporte de personal, lo que provocó el cierre total de la vía y la movilización de equipos de emergencia.

La colisión

El accidente se produjo alrededor de las 6:10 horas, cuando un tráiler con remolque tipo cisterna perdió el control al intentar evitar una colisión con una camioneta de transporte de personal, lo que provocó que se fuera hacia el camellón central y su remolque invadió los carriles centrales.

Posteriormente, dos autobuses de pasajeros de una empresa turística patinaron sobre el pavimento mojado por las lluvias y chocaron contra el remolque del tráiler, instantes después, un segundo tráiler, esta vez con caja seca y remolque tipo contenedor, también impactó en el lugar.

Carambola en la 45 norte de Aguascalientes deja tres lesionados graves. Crédito: Redes Sociales

De manera preliminar, se informó que los pasajeros de los autobuses habrían partido de Coahuila con destino a Villa Hidalgo y San Juan de los Lagos. La mayoría de los lesionados viajaba en estos vehículos, que formaban parte de un excursión turística.

Entre los heridos, quedó uno de los conductores de los autobuses quien fuer rescatado por personal de emergencia tras quedar atrapado entre fierros retorcidos y que debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica. En total, tres personas fueron evacuadas en condición crítica, mientras que más de diez lesionados fueron llevados a distintos hospitales en ambulancias.

La atención al incidente fue coordinada por la Guardia Nacional, en conjunto con la Cruz Roja y los servicios de Protección Civil de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes. Ocho ambulancias acudieron al lugar para asistir a los afectados y trasladarlos a centros médicos. Los equipos de emergencia rescataron a los ocupantes de los autobuses y los tráileres, brindando los primeros auxilios en el sitio.

El impacto del accidente provocó una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros ya que la vialidad permaneció cerrada debido a que las autoridades realizaron diversas maniobras para retirar los vehículos involucrados, limpiar el tramo de carretera afectado, así como controlar el derrame de combustible de todas las unidades, lo que mantuvo interrumpido el tránsito en la zona por más de cuatro horas.

