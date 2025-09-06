Las guerreras k-pop rompen nuevo récord y se mantienen en lo más alto de Netflix México

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

El fenómeno de “Las guerreras K-pop” ha marcado un hito en la industria audiovisual al convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, con 236 millones de visionados, según datos internos de la plataforma. Este logro se produce en un contexto de éxito transversal, ya que el filme no solo domina el streaming, sino que también ha liderado la taquilla en Estados Unidos durante su estreno en salas físicas, donde recaudó 18 millones de dólares (16,6 millones de euros) en apenas dos días de exhibición.

La cinta narra las aventuras de Huntr/x, un trío femenino compuesto por Rumi, Mira y Zoey, que compagina su carrera musical con la lucha secreta contra criaturas del inframundo. A lo largo de la trama, las protagonistas se enfrentan a los Saja Boys, una banda rival formada por demonios cuyo objetivo es arrebatar las almas de sus seguidores y derrotar a Huntr/x.

A diferencia de otros grandes éxitos de la plataforma, “Las guerreras Kpop” no es una producción original de Netflix, sino que fue adquirida a Sony, estudio que destinó 100 millones de euros a su realización. La operación de compraventa se cerró en torno a los 20 millones de euros. Por su parte, The Hollywood Reporter sostiene que Netflix no solo cubrió la totalidad del presupuesto, sino que también abonó a Sony un 25% adicional y otros costes asociados.

Ranking de las películas más vistas de Netflix México

1. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

2. La mujer rey

En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo. Foto: Sony

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

3. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta. (Netflix)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

4. El club del crimen de los jueves

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

5. Los desenredos del amor (고백의 역사)

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio. Netflix

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

6. Canta con las guerreras k-pop

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

7. Un hombre abandonado

La película turca se estrenó con éxito dentro del ranking de películas de Netflix a nivel mundial. Crédito: Netflix

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

8. Rápido y Furioso

Vin Diesel confirmó que si bien, la historia de Toretto y compañía llegará muy pronto, el universo de Rápido y Furioso está lejos de terminar (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en plena marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar a un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tuning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complica cuando se enamora de la hermana de éste.

9. Chicuarotes

(Jovani Pérez/Infobae)

10. Rápido y Furioso 2

Brian O’Connor, un policia caido en desgracia, fue un adicto a la velocidad y ahora esta pagando un precio por ello. Tal y como lo ven sus antiguos jefes y los altos mandos del FBI, este agente de incognito les echo a perder una de las investigaciones mas importantes que habian emprendido.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

