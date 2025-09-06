México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Sigue la transmisión 24/7 completamente en vivo

Por Adriana Castillo

14:05 hsHoy

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

La actriz de “Teresa” compartió su postura con Shiky sobre la participación de su compañera en el reality show 24/7

Por Jazmín González

Mar Contreras asegura que si
Mar Contreras asegura que si ella se hubiera lesionado ya estaría en su casa. (Captura de pantalla YouTube)

Mar Contreras y Dalilah Polanco han vuelto parte de La Casa de los Famosos México sus constantes enfrentamientos por cuestiones de limpieza y control en el reality show.

13:25 hsHoy

Así fue la presentación en vivo del Bogueto y Uzielito Mix en La Casa de los Famosos México

Ambos reguetoneros estuvieron presentes al iniciar la fiesta temática que La Jefa preparó para los habitantes

Por Jesús Tovar Sosa

El Bogueto se presentó en
El Bogueto se presentó en La Casa de los Famosos. Foto: (Captura de pantalla)

La noche del viernes 5 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 vivieron una experiencia que rompió la rutina de aislamiento que caracteriza al reality. Tras más de un mes sin contacto con el exterior, la llegada inesperada de El Bogueto y Uzielito Mix transformó la atmósfera de la casa, regalando a los concursantes un respiro largamente anhelado.

13:08 hsHoy

Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Elaine Haro se enfrentará a Guana por la salvación

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la sexta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante deberá abandonar la competencia por decisión del público.

13:05 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Facundo nominado con 21 puntos.
  • Shiky nominado con 16 puntos.
  • Dalílah nominado con 2 puntos.
  • Aarón nominado con 3 puntos.
  • Abelito nominada con 2 puntos.

Abelito salió de la placa de nominados luego de que Elaine Haro lo salvó.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)
12:58 hsHoy

Elaine Haro venció a Guana y salvó a Abelito

La actriz enfrentó al líder semanal en un juego de azar; ganó la salvación y salvó a Abelito.

Elaine Haro competirá contra Guana
Elaine Haro competirá contra Guana para poder salvar a un habitante nominado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

