La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Ambos reguetoneros estuvieron presentes al iniciar la fiesta temática que La Jefa preparó para los habitantes
Por Jesús Tovar Sosa
El Bogueto se presentó en La Casa de los Famosos. Foto: (Captura de pantalla)
La noche del viernes 5 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 vivieron una experiencia que rompió la rutina de aislamiento que caracteriza al reality. Tras más de un mes sin contacto con el exterior, la llegada inesperada de El Bogueto y Uzielito Mix transformó la atmósfera de la casa, regalando a los concursantes un respiro largamente anhelado.