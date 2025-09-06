La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

La actriz enfrentó al líder semanal en un juego de azar; ganó la salvación y salvó a Abelito .

Abelito salió de la placa de nominados luego de que Elaine Haro lo salvó.

El domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la sexta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante deberá abandonar la competencia por decisión del público.

La noche del viernes 5 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 vivieron una experiencia que rompió la rutina de aislamiento que caracteriza al reality. Tras más de un mes sin contacto con el exterior, la llegada inesperada de El Bogueto y Uzielito Mix transformó la atmósfera de la casa, regalando a los concursantes un respiro largamente anhelado.

Mar Contreras y Dalilah Polanco han vuelto parte de La Casa de los Famosos México sus constantes enfrentamientos por cuestiones de limpieza y control en el reality show.

