Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

La balacera que tuvo lugar en un tianguis del barrio de San Agustín en Xalatlaco, Estado de México, dejó como saldo tres muertos y un herido. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos originaron una riña en la que resultaron tres muertos y un herido.

Cerca de las 15:00 horas, elementos de seguridad atendieron el llamado de auxilio en dicho tianguis, en donde se les indicó que uno de los comerciantes del lugar se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras los ataques cometidos por el sujeto, la multitud enfurecida tomó la justicia por mano propia en uno de los tianguis más concurridos de un municipio cercano al Ajusco.

“Policías estatales atendieron un llamado de auxilio en el mercado ya mencionado, donde se informó que un grupo de personas que se encontraba en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con los informes policiales, la riña se desató poco después de las 15:00, cuando uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra tres personas, provocando la muerte de dos hombres de aproximadamente 20 y 35 años. El tercer hombre que fue atacado, se estima que tendría al menos 50 años, y recibió dos impactos de bala en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital municipal Mariano Matamoros.

El atacante, tras ejecutar los disparos, fue interceptado por personas del lugar, que posteriormente lo rodearon, para someterlo y atarlo a un poste, donde a multitud lo golpeó hasta causarle la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense informó que se iniciaron las investigaciones pertinentes, además de abrir un expediente para esclarecer los hechos.

<b>Edomex: entidad federativa con mayor incidencia delictiva</b>

De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, publicado en febrero de este año, el Estado de México ocupa el segundo lugar con mayor incidencia delictiva, con el 17.7 % que corresponde a 28 mil 400 casos, seguido por la Ciudad de México con un 10.1 % (16 mil 161 sucesos).

Además, en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos, el Estado de México se ubica en el tercer lugar con un 6.8 % correspondiente a 142 asesinatos, hasta febrero.

Por otra parte, se identificó que de enero a febrero de 2025, la incidencia delictiva total del país disminuyó un 1.42%, y que en comparación con el año anterior, también se vio una reducción, pues las cifras estaban un 7.40% por encima del día de hoy.