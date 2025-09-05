México

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

La SSEM informó que el causante de riña se encontraba en estado de ebriedad

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
(@/Gposiadeoficial)
(@/Gposiadeoficial)

La balacera que tuvo lugar en un tianguis del barrio de San Agustín en Xalatlaco, Estado de México, dejó como saldo tres muertos y un herido. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos originaron una riña en la que resultaron tres muertos y un herido.

Cerca de las 15:00 horas, elementos de seguridad atendieron el llamado de auxilio en dicho tianguis, en donde se les indicó que uno de los comerciantes del lugar se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras los ataques cometidos por el sujeto, la multitud enfurecida tomó la justicia por mano propia en uno de los tianguis más concurridos de un municipio cercano al Ajusco.

“Policías estatales atendieron un llamado de auxilio en el mercado ya mencionado, donde se informó que un grupo de personas que se encontraba en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas”, se lee en el comunicado.

(@/SS_Edomex)
(@/SS_Edomex)

De acuerdo con los informes policiales, la riña se desató poco después de las 15:00, cuando uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra tres personas, provocando la muerte de dos hombres de aproximadamente 20 y 35 años. El tercer hombre que fue atacado, se estima que tendría al menos 50 años, y recibió dos impactos de bala en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital municipal Mariano Matamoros.

El atacante, tras ejecutar los disparos, fue interceptado por personas del lugar, que posteriormente lo rodearon, para someterlo y atarlo a un poste, donde a multitud lo golpeó hasta causarle la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense informó que se iniciaron las investigaciones pertinentes, además de abrir un expediente para esclarecer los hechos.

<b>Edomex: entidad federativa con mayor incidencia delictiva</b>

De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, publicado en febrero de este año, el Estado de México ocupa el segundo lugar con mayor incidencia delictiva, con el 17.7 % que corresponde a 28 mil 400 casos, seguido por la Ciudad de México con un 10.1 % (16 mil 161 sucesos).

Además, en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos, el Estado de México se ubica en el tercer lugar con un 6.8 % correspondiente a 142 asesinatos, hasta febrero.

Por otra parte, se identificó que de enero a febrero de 2025, la incidencia delictiva total del país disminuyó un 1.42%, y que en comparación con el año anterior, también se vio una reducción, pues las cifras estaban un 7.40% por encima del día de hoy.

Temas Relacionados

EdomexXalatlacoRiñaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de naranja con chía en ayunas

Esta bebida es ideal para tomar por las mañanas

Cuáles son las propiedades curativas

Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Estos planes de conexión están planteados para ser accesibles

Cómo contratar el paquete de

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Las personas capturadas estarían relacionadas con un grupo criminal

Detienen a tres hombres que

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Entre los detenidos hay dos menores de edad

Capturan a cinco hombres armados

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

El actor y cantante se sinceró sobre varios aspectos de su familia previo al estreno de “De viaje con los Derbez”

Vadhir revela que la relación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

DEPORTES

Canelo vs Crawford: quién impidió

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026