El mejor remedio casero para combatir los malos olores del refrigerador

Es necesario llevar a cabo una limpieza cotidiana en el refrigerador. Foto: (iStock)

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, pero también uno de los que con mayor facilidad puede acumular olores desagradables si no se le da el mantenimiento adecuado. Restos de comida en mal estado, envases abiertos, derrames, vegetales descompuestos o recipientes sin tapar son algunas de las causas más comunes del mal olor.

Afortunadamente, existen remedios caseros efectivos y económicos para eliminar estos aromas indeseables, y entre todos ellos, uno destaca por su simplicidad y eficacia: el bicarbonato de sodio. Este producto, presente en casi todas las cocinas mexicanas, no solo neutraliza olores, sino que también ayuda a absorber la humedad y a mantener el ambiente del refrigerador más limpio y fresco.

El bicarbonato de sodio funciona como un desodorante natural gracias a su capacidad para neutralizar los ácidos y las bases, que son responsables de los malos olores. A diferencia de los aromatizantes que solo cubren los olores con fragancias artificiales, el bicarbonato actúa directamente sobre las partículas que los generan, eliminándolas de forma efectiva.

El refrigerador puede adquirir malos olores por motivos como el derrame de algunos alimentos. Foto: (iStock)

Su uso es tan sencillo como colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto —puede ser un frasco o incluso una taza— y dejarlo dentro del refrigerador, preferentemente en una de las repisas superiores. Lo ideal es cambiar el contenido una vez al mes para garantizar su efectividad continua.

Para potenciar aún más su efecto, algunas personas recomiendan agregarle unas gotas de jugo de limón o esencia de vainilla al bicarbonato, lo que proporciona un aroma natural y agradable sin recurrir a químicos dañinos. Otra opción es colocar el bicarbonato dentro de una media de tela o una bolsita de muselina, que ayuda a dispersar mejor el polvo y evitar que se derrame accidentalmente.

Este remedio no solo es útil en refrigeradores familiares, sino también en minibares, refrigeradores de oficinas o cuartos de hotel, donde el espacio es reducido pero el problema del mal olor es igualmente frecuente.

Además del bicarbonato, existen otros aliados naturales que pueden complementar esta labor. El carbón activado es otro excelente absorbente de olores, aunque menos común en hogares y más costoso. También se puede usar café molido seco —preferentemente usado y seco al sol— que neutraliza olores y deja un aroma tenue.

Este remedio en compañía de la limpieza periódica ayudan a mantener el refrigerador en óptimas condiciones. Foto: (iStock)

Rodajas de limón, cáscaras de naranja o una papa cruda cortada también son remedios tradicionales, aunque requieren reemplazo frecuente y son menos duraderos. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de estos remedios será realmente efectivo si no se acompaña de una limpieza periódica del refrigerador.

Lo recomendable es vaciar el refrigerador al menos una vez al mes, revisar fechas de caducidad, limpiar bandejas y repisas con una mezcla de vinagre blanco y agua tibia, y evitar dejar alimentos sin tapar. El vinagre también puede ser un desinfectante natural y neutralizador de olores, por lo que se sugiere rociarlo directamente en las zonas donde haya derrames o residuos adheridos.

En conjunto, estos cuidados y el uso constante del bicarbonato convierten a este polvo blanco en el mejor remedio casero para mantener el refrigerador sin malos olores, de forma simple, ecológica y económica.