Choque múltiple provoca cierre parcial en la México-Querétaro, reportan fuerte carga vehicular rumbo a la CDMX

Carambola en el kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Edomex rumbo a la CDMX (especial)

La autopista México-Querétaro, una de las más transitadas del país, registró la mañana de este viernes un fuerte accidente que obligó al cierre parcial de la circulación a la altura del kilómetro 44, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, con dirección hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el percance ocurrió por un choque por alcance múltiple en el que se vieron involucrados un tractocamión y varios vehículos particulares.

El impacto ocasionó daños considerables y obligó a las autoridades a implementar un operativo vial para liberar los carriles afectados y garantizar la seguridad de los usuarios.

La reducción de carriles ha generado un intenso congestionamiento vehicular en la zona, afectando a cientos de automovilistas que se dirigían hacia la capital del país en plena hora de gran afluencia.

Ya hay equipos de emergencia atendiendo el accidente

Así quedaron las unidades afectadas por la carambola en la autopista México-Querétaro (especial)

Personal de Capufe, así como cuerpos de emergencia, están en el lugar para atender a las personas afectadas y realizar las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas.

“Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles. El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se registra carga vehicular. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución”, destacaron en su cuenta de X, @CAPUFE.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni del número total de vehículos afectados; sin embargo, imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran largas filas de automóviles detenidos y tránsito a vuelta de rueda en la zona del accidente.

La autopista México-Querétaro es considerada una de las principales vías de conexión entre el centro y el norte del país, utilizada diariamente tanto para transporte de carga como de pasajeros.

Varios carros quedaron en los carriles de alta velocidad en espera de ser retirados (especial)

Los accidentes en este corredor carretero suelen provocar importantes afectaciones a la movilidad, sobre todo en tramos cercanos al Valle de México.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, manejar con prudencia y atender las indicaciones del personal vial desplegado en la zona.

Asimismo, recomendaron a las personas usuarias estar atentas a los reportes oficiales en redes sociales de Capufe, donde se informará en tiempo real sobre los avances en la atención del accidente y la normalización del tránsito.

Se espera que, conforme avancen las maniobras de retiro de unidades y limpieza de la vía, se restablezca de manera paulatina la circulación hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, el exhorto es claro: manejar con precaución y paciencia ante la carga vehicular registrada en el tramo Tepotzotlán–CDMX.