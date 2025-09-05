Así será el reto por la salvación en donde Guana y Elaine Haro se enfrentarán esta semana

Elaine Haro competirá contra Guana para poder salvar a un habitante nominado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El desenlace de la dinámica del robo de la salvación en La Casa de los Famosos México 2025 se perfila como el momento más determinante de la semana, con Elaine Haro y Guana enfrentándose en la Ruleta de la Suerte, una prueba que podría alterar por completo la estrategia de los participantes.

La expectativa crece entre los habitantes y seguidores del reality, ya que el resultado de este duelo no solo definirá la permanencia de uno de los concursantes, sino que también impactará en las alianzas y rivalidades internas.

El camino hacia este enfrentamiento comenzó con la dinámica de las fichas, donde los concursantes compitieron para acumular puntos y así obtener acceso al elevador del destino. Shiky y Elaine destacaron al lograr los puntajes más altos, lo que les permitió avanzar a una prueba de conocimientos centrada en los acontecimientos recientes dentro de la casa. Bajo la supervisión de La Jefa, ambos debieron demostrar su atención a los detalles y su memoria sobre los momentos clave vividos en el reality.

Elaine Haro podría ganar el derecho a elegir salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominación. (Captura de pantalla YouTube)

Durante la primera ronda de preguntas, Shiky no logró recordar el contexto del primer brindis, mientras que Elaine acertó al identificar que Facundo buscaba su termo en el baño. En la segunda ronda, Elaine volvió a sumar puntos al reconocer una escena en la que Alexis saltaba la cuerda, señalando que había conseguido solo 9 puntos. Por el contrario, Shiky falló al intentar adivinar una conversación sobre crisis amorosas entre Mar y Mariana.

Este desempeño permitió que Elaine se impusiera en la prueba y obtuviera el derecho a desafiar a Guana en el duelo por la salvación.

La siguiente etapa consistió en la selección del reto para el enfrentamiento. La Jefa presentó cuatro opciones: costalitos (dejar la mayor cantidad de costales sobre una plataforma), ruleta de la suerte (sumar puntos lanzando bolas a una ruleta), cartas de la suerte (conseguir tres cartas de mayor valor que el adversario) y boomerang (lanzar bolas por una rampa para acumular puntos en cinco intentos).

Tanto Elaine como Guana optaron en secreto por el reto de boomerang, pero al no comunicar su elección en voz alta, la decisión final quedó en manos de los demás habitantes de la casa. Tras una votación, se eligió la ruleta de la suerte como el escenario del duelo.

Guana buscará mantener su posición contra Elaine Haro al haber sido nombrado líder de esta semana. Foto: (RRSS)

La ruleta de la suerte exige tanto precisión como fortuna, convirtiéndose en un terreno neutral donde cualquier resultado es posible. Elaine llega fortalecida por su reciente victoria, mientras que Guana buscará mantener su posición y evitar que le arrebaten la salvación.

El desenlace de este enfrentamiento será clave para el desarrollo de la semana y podría modificar las dinámicas de poder dentro de la casa.

El duelo entre Elaine y Guana se anticipa como uno de los momentos más intensos de la temporada, ya que solo uno de ellos podrá asegurar su permanencia y obtener la salvación.