México

La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

La sexta gala de nominación promete sorpresas con nueva dinámica

Por Anayeli Tapia Sandoval

En pocas líneas:

05:27 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Facundo
  • Dalílah Polanco
  • Shiky
  • Abelito
  • Aarón Mercury
05:24 hsHoy

Resultados de la nominación

  • Facundo: 21 puntos
  • Shiky: 16 puntos
  • Dalílah: 15 puntos
  • Aarón Mercury: 3 puntos
  • Abelito: 2 puntos
  • Mar Contreras: 1 punto
  • Aldo De Nigris: 1 punto
  • Alexis Ayala: -4 puntos
  • Elaine Haro: -4 puntos
  • Guana: inmune
05:19 hsHoy

La sorpresa de las bolas doradas

Elaine y Alexis Ayala sacaron las bolas doradas. Debían nombrar el nombre de otro habitante, así que ambos se eligieron mutuamente. Luego leyeron el sobre que le correspondía a cada uno. Cada sobre restaba 4 puntos, en este caso -4 puntos a Alexis Ayala y -4 puntos a Elaine Haro. Sin embargo, ellos dos no estaban nominados, por lo que la placa se mantendrá igual.

05:16 hsHoy

El anuncio de dos bolas doradas con puntos podría cambiar toda la placa de nominados.

04:26 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

Elaine Haro

  • 3 puntos a Facundo, por estrategia
  • 2 puntos a Shiky, porque un día le dio un punto
  • 1 punto a Dalíllah. Aseguró que no quería nominarla por ser mujer, pero no le queda de otra.

Aarón Mercury

  • 3 puntos a Dalílah, porque siente que está sufriendo.
  • 2 puntos a Facundo, porque no van con él sus cambios de personalidad.
  • 1 punto a Shiky, porque se la debía.

Abelito

  • 3 puntos a Facundo.
  • 2 puntos a Shiky.
  • 1 punto a Dalílah.

Aseguró que van contundentes con la estrategia.

Aldo De Nigris

  • 3 puntos a Shiky, porque no ha estado en la placa.
  • 2 puntos a Dalílah, porque no cree que le den muchos puntos.
  • 1 punto a Facundo, a ver si cae.

Facundo

  • 3 puntos a Aarón Mercury.
  • 2 puntos a Abelito.
  • 1 punto a Mar Contreras.

Shiky

  • 3 puntos a Dalílah, porque “me va a volver loco”.
  • 2 puntos a Facundo, “porque me gusta hacer mancuerna con él”.
  • 1 punto a Alexis Ayala, porque ya es tradición.

Cabe apuntar que Shiky sí siguió con la estrategia de Guana pese al cambio de reglas en la nominación.

Mar Contreras

  • 3 puntos a Facundo, porque ha tenido comentarios a nivel personal y eso no es parte de juego.
  • 2 puntos a Shiky, por sus comentarios terribles.
  • 1 punto a Dalílah, se ha tomado muchas cosas muy personales.

Dalílah Polanco

  • 3 puntos a Facundo.
  • 2 puntos a Shiky.
  • 1 punto a Aldo.

Alexis Ayala

  • 3 puntos a Shiky, hay que desestabilizar al Cuarto Día.
  • 2 puntos a Dalílah, nadie es indispensable.
  • 1 punto a Facundo, nos tenemos que ver en la placa.

Guana

  • 3 puntos a Facundo.
  • 2 puntos a Dalílah.
  • 1 punto a Shiky.

Aseguró que confía en que la regla de empate si quedan en ceros se aplique.

04:11 hsHoy
  • La sexta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 arrancó con una nueva sorpresa: esta vez, cada habitante deberá repartir 3, 2 y 1 puntos entre tres compañeros distintos, lo que abre un abanico de posibilidades y riesgos dentro de la estrategia de los cuartos. La revelación de esta modalidad promete sacudir las alianzas y generar tensiones inesperadas.

Aunque el Cuarto Día había planeado nominarse entre sí para subir en bloque a la placa y debilitar al Cuarto Noche, las nuevas reglas podrían jugarles en contra. Ahora, los habitantes tendrán que improvisar sus movimientos.

