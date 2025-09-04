La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

La sorpresa de las bolas doradas

Elaine y Alexis Ayala sacaron las bolas doradas. Debían nombrar el nombre de otro habitante, así que ambos se eligieron mutuamente. Luego leyeron el sobre que le correspondía a cada uno. Cada sobre restaba 4 puntos, en este caso -4 puntos a Alexis Ayala y -4 puntos a Elaine Haro. Sin embargo, ellos dos no estaban nominados, por lo que la placa se mantendrá igual.