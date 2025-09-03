Sheinbaum y empresarios renuevan acuerdo para estabilizar el precio de la gasolina

Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

La tarde de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios del sector de los combustibles acordaron actualizar la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina en todo el país.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, destacó la mandataria federal.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025