Sheinbaum acusa a legisladores de oposición de promover videos con IA en contra del gobierno: “Tienen una realidad en mente muy trastocada”

La presidenta dijo que la oposición quería afectar ya no solamente al gobierno de México, sino al país en general, al acudir a Estados Unidos a hablar mal

Por Miguel Flores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la oposición de promover videos que dicen mentiras realizados con inteligencia artificial.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que “si ustedes se meten a las redes sociales, hay una cantidad de mentiras con inteligencia artificial ahora, impresionante, y por quién son promovidas, pues por ellos, sino quién las va a promover".

Señaló que la red social TikTok avisaba cuando algún contenido estaba hecho con inteligencia artificial. “Ahí dice en TikTok IA, inteligencia artificial, esa es su política, por cierto para todos los que ven esa red, si abajo dice IA es que está hecho con inteligencia artificial”, dijo Sheinbaum.

Esto, luego de que un periodista presente en Palacio Nacional le pidiera enviar un mensaje a personajes de la oposición como Alito Moreno o Lili Téllez, quiénes han mencionado a presuntos “narcopolíticos terroristas” en el país, esto en el contexto de la visita de Marco Rubio en México.

Sobre esto, Sheinbaum señaló que los políticos de la oposición tenían una realidad en su mente que no tenía nada que ver con lo que se vivía en México. “Muy trastocada la imagen que tienen, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos, va a haber una buena reunión hoy, estoy segura, con el secretario del Departamento de Estado, y en algunas cosas no estuvimos de acuerdo, y seguimos dialogando y viendo en que podemos colaborar, durante varios meses se estuvo preparando este programa de cooperación y se llegó a un acuerdo, repetimos, nosotros queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y siempre vamos a proteger nuestros principios, en ese marco”, señaló la mandataria nacional.

Sin embargo, explicó, los miembros de la oposición pensaban que no había una buena relación, pero además, buscaban que no hubiera una buena relación, que afectaría al país y a los mexicanos en Estados Unidos.

Esto, señaló, porque iban a programas de televisión en Estados Unidos a hablar mal de México ya no solamente del gobierno. “¿Qué visión tienen? Pues de mucho entreguismo, pero además, queriendo mostrar una idea que no es, por eso la gente está con nosotros, porque ellos no tienen nada que ofrecer”.

Aseguró que el conservadurismo “ya no pinta”, pero es porque no tienen nada que ofrecer, mas que odio, enojo y crítica.

