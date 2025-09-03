México

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 3 de septiembre

La depresión tropical Doce-E del océano Pacífico se ha intensificado a la tormenta tropical Lorena, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Su circulación y desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, generarán probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del territorio nacional, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Lorena se desplaza hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la costa occidental de Baja California Sur.Por su parte, el sistema frontal núm. 1 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con una vaguada en altura generando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste de la República Mexicana, además de probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí y lluvias muy fuertes en Coahuila.A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa Central, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán probabilidad de lluvias muy fuertes en el centro, oriente y sur del país. Simultáneamente, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y Mar Caribe, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

