Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles disponibles esta semana para tramitar el permiso rápido

Para que los conductores en el Estado de México puedan circular de manera legal es necesario que cuenten con la licencia de conducir, requisito se puede tramitar en los distintos módulos de la Secretaría de Movilidad del Edomex. Sin embargo, esta semana se implementarán unidades móviles para que los ciudadanos mexiquenses realicen el proceso de una manera más ágil y sencilla.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) indicó que se implementarán 10 unidades móviles para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir. Esta iniciativa responde a la necesidad de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos que suelen realizar los habitantes hacia las sedes fijas.

“A través de las Caravanas Itinerantes, acercamos las unidades móviles de expedición de licencias para servicio particular y público”, señaló la dependencia.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex esta semana

Las 10 unidades móviles que se implementarán a lo largo del Estado de México estarán brindando atención de 9:00 a 15:00 horas.

Ocuilan (2 Y 3 de septiembre)

Miguel Hidalgo, esq. Lázaro Cárdenas 1, Col. Ocuilan de Artiaga, C.P. 52480, Ocuilan , Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Apaxco (2 y 3 de septiembre)

Av. Juárez s/n Mz. 038, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al palacio municipal).

Santa Cruz Atizapán (2 y 3 de septiembre)

Plaza María Pliego, 5 de mayo Pte. Mz. 028, Magisterial, C.P. 52500, Santa Cruz Atizapán, Estado de México (frente al palacio municipal).

Calimaya (del 4 al 6 de septiembre)

Mz. 014, Col. San Pedro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Temascalapa (del 4 al 6 de octubre)

Calle Dr. Gustavo Baz, Col. San Miguel, C.P. 55980, Temascalapa, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

San Mateo Atenco (del 4 al 6 de septiembre)

Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ecatepec (2 de septiembre)

Monte Nanga Parbat Mz. 474, Lt. 33, Col. Jardines de Morelos, C.PP. 55070, Ecatepec, Estado de México (frente a la primaria Isidro Fabela).

Nezahualcóyotl (2 y 3 de septiembre)

Av. Carmelo Pérez 699, Col. Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Teoloyucan (del 3 al 5 de septiembre)

Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Valle de Chalco (4 de septiembre)

Calle 11, Mz. 452, Lt.13, Col. San Isidro, C.P. 56617, Valle de Chalco, Estado de México (Organización Carlos Salinas Lozano).

¿Qué documentos se necesitan par a tramitar la licencia de conducir?

Los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.