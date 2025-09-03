Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

Sinaloa enfrenta ola de violencia por disputa entre Los Chapitos y Los Mayos. (Imagen de Archivo/ @SSPyTM_Culiacan)

El estado de Sinaloa es uno de los más afectados por la ola de violencia derivada de la disputa de territorio entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

El pasado martes 2 de septiembre, la jornada violenta dejó un saldo de cuatro personas muertas, dos heridas, despojos de vehículos y ataques armados a viviendas en diversos puntos de la entidad.

Los hechos se registraron en municipios como Culiacán, Navolato y Mocorito, en un contexto donde las cifras de homicidios dolosos continúan generando preocupación en la población.

Hechos ocurridos y cifras

Tres muertos y varios heridos deja jornada violenta en Culiacán, Navolato y Mocorito. (Imagen de archivo/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

A pesar de que los delitos de alto impacto tienden a la baja en México en la actualidad, continúan ocurriendo hechos que afectan la seguridad de los habitantes.

El primer hecho relevante del día ocurrió en el campo de beisbol Gustavo Plata Obeso, frente al Centro de Salud en la sindicatura de Bachimeto, Navolato, donde fue hallado sin vida un hombre.

En el transcurso del mediodía, dos viviendas resultaron atacadas por presuntos gatilleros en el fraccionamiento privado vecino al libramiento Benito Juárez “La Costerita”, en el sector Barrancos, al poniente de Culiacán.

Durante la jornada también se localizó el cuerpo de un joven asesinado sobre la carretera que conecta a Recoveco, en la sindicatura de Pericos, municipio de Mocorito. Horas después, fue encontrada una osamenta en las inmediaciones de los ejidos Guillermo Chávez Talamantes y el campo pesquero Bacorehuis, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo.

La violencia no se limitó a esos hechos. En la colonia Piggy Back, en el campo El Diez de Culiacán, un hombre fue localizado asesinado a balazos y enterrado en un baldío.

En Navolato, un ciudadano logró escapar tras ser privado de la libertad, resultando herido después de buscar refugio en la colonia 5 de Febrero.

El hipnotista John Milton fue víctima de robo en la carretera Culiacán-Eldorado. (X/@JOHNMILTON7)

Un hecho de alto perfil ocurrió cuando el hipnotista John Milton fue víctima de despojo violento de su camioneta en la carretera Culiacán-Eldorado; la unidad fue recuperada posteriormente por las autoridades.

Por la noche, en el fraccionamiento Prados, al norte de Culiacán, se reportó una persecución que concluyó con un vehículo incrustado en una vivienda. No hubo personas heridas en este incidente.

Finalmente, en la colonia Las Amapas, al sur de la ciudad, un hombre fue atacado por un sujeto que lo hirió en una mano con arma de fuego.

De acuerdo con información obtenida del informe oficial del 2 de septiembre de 2025, Sinaloa reportó tres víctimas de homicidio doloso en esa jornada, dentro de un total nacional de 69 reportadas por las fiscalías estatales y federales.

Las estadísticas reflejan una tendencia fluctuante en los homicidios a nivel nacional, con promedios diarios que van de las 52 a las 78 víctimas al día en los últimos meses. Para septiembre de 2025, el acumulado diario en el país es de 63 homicidios dolosos.

El contexto estatal sigue marcado por episodios de violencia y actividades delictivas, en línea con la variación mensual observada en los informes de seguridad nacionales consultados el 3 de septiembre. Las autoridades continúan las investigaciones y operativos de seguridad en la región.