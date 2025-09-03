México

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

El estado reportó hechos violentos en Culiacán, Navolato y Mocorito el martes 2 de septiembre

Por Fabián Sosa

Guardar
Sinaloa enfrenta ola de violencia
Sinaloa enfrenta ola de violencia por disputa entre Los Chapitos y Los Mayos. (Imagen de Archivo/ @SSPyTM_Culiacan)

El estado de Sinaloa es uno de los más afectados por la ola de violencia derivada de la disputa de territorio entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

El pasado martes 2 de septiembre, la jornada violenta dejó un saldo de cuatro personas muertas, dos heridas, despojos de vehículos y ataques armados a viviendas en diversos puntos de la entidad.

Los hechos se registraron en municipios como Culiacán, Navolato y Mocorito, en un contexto donde las cifras de homicidios dolosos continúan generando preocupación en la población.

Hechos ocurridos y cifras

Tres muertos y varios heridos
Tres muertos y varios heridos deja jornada violenta en Culiacán, Navolato y Mocorito. (Imagen de archivo/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

A pesar de que los delitos de alto impacto tienden a la baja en México en la actualidad, continúan ocurriendo hechos que afectan la seguridad de los habitantes.

El primer hecho relevante del día ocurrió en el campo de beisbol Gustavo Plata Obeso, frente al Centro de Salud en la sindicatura de Bachimeto, Navolato, donde fue hallado sin vida un hombre.

En el transcurso del mediodía, dos viviendas resultaron atacadas por presuntos gatilleros en el fraccionamiento privado vecino al libramiento Benito Juárez “La Costerita”, en el sector Barrancos, al poniente de Culiacán.

Durante la jornada también se localizó el cuerpo de un joven asesinado sobre la carretera que conecta a Recoveco, en la sindicatura de Pericos, municipio de Mocorito. Horas después, fue encontrada una osamenta en las inmediaciones de los ejidos Guillermo Chávez Talamantes y el campo pesquero Bacorehuis, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo.

La violencia no se limitó a esos hechos. En la colonia Piggy Back, en el campo El Diez de Culiacán, un hombre fue localizado asesinado a balazos y enterrado en un baldío.

En Navolato, un ciudadano logró escapar tras ser privado de la libertad, resultando herido después de buscar refugio en la colonia 5 de Febrero.

El hipnotista John Milton fue
El hipnotista John Milton fue víctima de robo en la carretera Culiacán-Eldorado. (X/@JOHNMILTON7)

Un hecho de alto perfil ocurrió cuando el hipnotista John Milton fue víctima de despojo violento de su camioneta en la carretera Culiacán-Eldorado; la unidad fue recuperada posteriormente por las autoridades.

Por la noche, en el fraccionamiento Prados, al norte de Culiacán, se reportó una persecución que concluyó con un vehículo incrustado en una vivienda. No hubo personas heridas en este incidente.

Finalmente, en la colonia Las Amapas, al sur de la ciudad, un hombre fue atacado por un sujeto que lo hirió en una mano con arma de fuego.

De acuerdo con información obtenida del informe oficial del 2 de septiembre de 2025, Sinaloa reportó tres víctimas de homicidio doloso en esa jornada, dentro de un total nacional de 69 reportadas por las fiscalías estatales y federales.

Las estadísticas reflejan una tendencia fluctuante en los homicidios a nivel nacional, con promedios diarios que van de las 52 a las 78 víctimas al día en los últimos meses. Para septiembre de 2025, el acumulado diario en el país es de 63 homicidios dolosos.

El contexto estatal sigue marcado por episodios de violencia y actividades delictivas, en línea con la variación mensual observada en los informes de seguridad nacionales consultados el 3 de septiembre. Las autoridades continúan las investigaciones y operativos de seguridad en la región.

Temas Relacionados

SeguridadDelitosHomicidiosSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Te toca trabajar el 16 de septiembre? PROFEDET te dice cuánto te deben de pagar si laboras ese día de descanso obligatorio

La línea telefónica 079 y la atención en línea de la Procuraduría están disponibles para resolver dudas y denuncias laborales

¿Te toca trabajar el 16

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

Elementos de seguridad y policías locales intensificaron revisiones en calles y viviendas; se aplicaron multas y se aseguraron vehículos

Guardia Nacional y Marina realizan

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular amanecer entre exhalaciones y tremores este 3 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular

México y EEUU acuerdan nuevas estrategias para enfrentar desafíos de seguridad en la frontera y contra el crimen organizado

Tras sostener una reunión con el gobierno de México, el secretario estadounidense refrendó su compromiso para mantener la relación bilateral

México y EEUU acuerdan nuevas

Socavón de 7 metros aparece en parque de la GAM, Protección Civil resguarda la zona

Autoridades capitalinas ya trabajan en la zona para evitar mayores riesgos

Socavón de 7 metros aparece
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae militar por presunto abuso

Cae militar por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cozumel, alcalde responsabiliza a los padres “por dejarla sola”

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Sasha

El emotivo mensaje de Sasha Sokol tras la aprobación de nuevas leyes para víctimas de abuso

Yandel lleva el reguetón sinfónico al Auditorio Nacional: estos son los precios oficiales de su ambicioso concierto

Mariana Botas arrasa en rating: así explotó la audiencia y los votos tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 3

“El nopal y la pelona”: Emiliano Aguilar lanza controversiales ‘apodos’ contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Novia de Facundo habla por fin sobre la llamada que desató hirientes memes contra el habitante de ‘LCDLFMX’

DEPORTES

Burgos CF se pronuncia tras

Burgos CF se pronuncia tras el rechazo de Guillermo Ochoa: “El club está por encima de cualquier jugador”

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

Mundial 2026 en México: estas son las fechas y costos oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?