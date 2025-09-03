Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Autoridades resguardaron el anexo Alfa Fortaleza A.C, luego de hacer sido reportado el asesinato de tres personas (ADN40)

Este martes se registró una gran movilización de cuerpos de seguridad, luego de la visita de varios sujetos armados a bordo de distintos vehículos, al centro de rehabilitación Alfa Fortaleza A.C, ubicado a un costado del Panteón Municipal, sobre la salida de Dolores Hidalgo, Guanajuato, durante los primeros minutos del día.

De acuerdo con información del gobierno municipal, tras el ataque en el que resultaron tres personas asesinadas, los agresores huyeron del lugar. Posteriormente llegaron familiares de las personas anexadas y vecinos de los alrededores a auxiliar a quienes se encontraban en el lugar.

Minutos después del altercado, llegaron elementos de la policía municipal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mismos que aseguraron la zona mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaban a cabo las investigaciones pertinentes y trasladaban los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Tras los hechos, autoridades del estado realizaron un comunicado de prensa (Gobierno de Guanajuato)

En un comunicado oficial publicado por el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo, expresaron su enérgica condena ante estos hechos y reiteraron su compromiso de preservar la seguridad en esta ciudad, reconocida como Pueblo Mágico y Cuna de la Independencia Nacional. Por otra parte, el gobierno municipal aprovechó la ocasión para solicitar a la población mantener la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas vinculadas con este crimen.

Cabe recalcar que el crimen organizado ha convertido en blanco de violencia a este tipo de centros desde hace varios años. El episodio más letal se registró en 2020, cuando un grupo armado irrumpió en una instalación ubicada en Arandas, Irapuato, y ejecutó a 27 personas, entre las que se encontraban internos y empleados responsables de la atención en el centro.

Y para este 2025, se registró el incendio de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Este siniestro dejó 12 personas fallecidas, quienes eran internos del anexo, y dejó a varios más con lesiones.

Tres internos fueron asesinados en el ataque (Foto: Bomberos y Paramedicos Voluntarios San Luis de la Paz Gto. A.C )

Luego de las investigaciones pertinentes, se dio a conocer que los internos no pudieron hacer nada para salir del lugar debido a que este se encontraba cerrado con llave en todas sus salidas, por lo que el reporte del incendio lo realizaron los vecinos del lugar.

En el interior, los internos quedaron atrapados, lo que les impidió evacuar el recinto y provocó que perdieran el conocimiento al inhalar el humo generado por el incendio.