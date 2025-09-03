México

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Hombres armados que viajaban en distintos vehículos irrumpieron en el anexo Alfa Fortaleza A.C, dejando a tres personas sin vida.

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Autoridades resguardaron el anexo Alfa
Autoridades resguardaron el anexo Alfa Fortaleza A.C, luego de hacer sido reportado el asesinato de tres personas (ADN40)

Este martes se registró una gran movilización de cuerpos de seguridad, luego de la visita de varios sujetos armados a bordo de distintos vehículos, al centro de rehabilitación Alfa Fortaleza A.C, ubicado a un costado del Panteón Municipal, sobre la salida de Dolores Hidalgo, Guanajuato, durante los primeros minutos del día.

De acuerdo con información del gobierno municipal, tras el ataque en el que resultaron tres personas asesinadas, los agresores huyeron del lugar. Posteriormente llegaron familiares de las personas anexadas y vecinos de los alrededores a auxiliar a quienes se encontraban en el lugar.

Minutos después del altercado, llegaron elementos de la policía municipal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mismos que aseguraron la zona mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaban a cabo las investigaciones pertinentes y trasladaban los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Tras los hechos, autoridades del
Tras los hechos, autoridades del estado realizaron un comunicado de prensa (Gobierno de Guanajuato)

En un comunicado oficial publicado por el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo, expresaron su enérgica condena ante estos hechos y reiteraron su compromiso de preservar la seguridad en esta ciudad, reconocida como Pueblo Mágico y Cuna de la Independencia Nacional. Por otra parte, el gobierno municipal aprovechó la ocasión para solicitar a la población mantener la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas vinculadas con este crimen.

Cabe recalcar que el crimen organizado ha convertido en blanco de violencia a este tipo de centros desde hace varios años. El episodio más letal se registró en 2020, cuando un grupo armado irrumpió en una instalación ubicada en Arandas, Irapuato, y ejecutó a 27 personas, entre las que se encontraban internos y empleados responsables de la atención en el centro.

Y para este 2025, se registró el incendio de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Este siniestro dejó 12 personas fallecidas, quienes eran internos del anexo, y dejó a varios más con lesiones.

Tres internos fueron asesinados en
Tres internos fueron asesinados en el ataque (Foto: Bomberos y Paramedicos Voluntarios San Luis de la Paz Gto. A.C )

Luego de las investigaciones pertinentes, se dio a conocer que los internos no pudieron hacer nada para salir del lugar debido a que este se encontraba cerrado con llave en todas sus salidas, por lo que el reporte del incendio lo realizaron los vecinos del lugar.

En el interior, los internos quedaron atrapados, lo que les impidió evacuar el recinto y provocó que perdieran el conocimiento al inhalar el humo generado por el incendio.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoHidalgoGuardia NacionalEjército

Más Noticias

¿Cuál es la planta medicinal que ayuda a espantar a los mosquitos?

Esta hierba es tu aliada para alejar a los molestos insectos

¿Cuál es la planta medicinal

Este es el tiempo exacto que debes dejar el arroz en el microondas para que se cocine correctamente

Este alimento usualmente se prepara en una cacerola, pero la alternativa puede ser útil

Este es el tiempo exacto

Fuertes lluvias en CDMX dejan severas inundaciones en Indios Verdes

Usuarios de redes sociales reportan distintas afectaciones rumbo a Insurgentes Norte

Fuertes lluvias en CDMX dejan

Beca Rita Cetina 2025: qué secundarias podrán participar en el programa a partir de septiembre

La iniciativa abrirá un nuevo periodo de inscripciones este mes para que más alumnos puedan incorporarse

Beca Rita Cetina 2025: qué

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Podcasts que encabezan la lista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: aseguran

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Estos son los artistas invitados que estarán en ‘Mercurio and Friends’ para su doble fecha en Monterrey

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Filmes para ver esta noche en Google México

DEPORTES

Revelan que Canelo Álvarez está

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas