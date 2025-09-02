México

Sheinbaum afirma que la migración y repatriación mexicanos desde EEUU ha disminuido: “Los recibimos con los brazos abiertos”

La presidenta aseguró que ha disminuido el número de connacionales que buscan trasladarse al extranjero, atribuyendo esta tendencia a las acciones implementadas por su gestión

Por Alejandra Zúñiga

La presidenta de México refirió
La presidenta de México refirió a la deportaciones de migrantes de EEUU a México. | @Presidencia

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos en torno a la relación bilateral con Estados Unidos, así como la constante repatriación de connacionales. Al respecto, indicó que estas cifras han ido disminuyendo.

La titular señaló que las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos se realizan de dos formas: por vía terrestre y por vuelos. Agregó que los traslados aéreos llegan principalmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a Tapachula y Villahermosa.

Reiteró que, México impulsa un acuerdo con Estados Unidos para cooperar en temas de seguridad. Dicho vinculo se realiza con pleno respeto a la soberanía y al territorio de cada país, y se basa en un marco de colaboración entre naciones iguales, sin que exista subordinación.

“La migración de compatriotas ha disminuido”: Sheinbaum

En su intervención, aseguró que en el pasado, la mayoría de las personas migraban a Estados Unidos por la falta de oportunidades en México. Sin embargo, a partir de los resultados de la actual gestión, la cantidad de personas que toma esa decisión ha disminuido.

De igual forma, resaltó que en estos lugares existen centros de atención para migrantes, mediante el programa “México te abraza”, se brindan apoyos a quienes llegan al país, ofreciendo nuevas oportunidades para su desarrollo.

Agentes de la patrulla fronteriza
Agentes de la patrulla fronteriza vigilan un grupo de inmigrantes en la frontera entre México y EE.UU. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afirmó que México mantiene apertura para recibir tanto a migrantes extranjeros como a connacionales, ya que las condiciones han cambiado. Y, si bien el territorio fue utilizado como ruta de tránsito por personas de otras nacionalidades, comentó que este fenómeno ha mostrado una disminución significativa.

“Los connacionales que quieran regresar aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos, el pueblo es muy generoso”, apuntó.

Ante el interés de ciudadanos extranjeros por establecerse en México, Sheinbaum Pardo señaló que el único requisito para quienes deseen residir en el país es el respeto a las leyes mexicanas, pues se ha convertido en un destino atractivo a nivel internacional: “México está de moda”.

Frente a ello, enfatizó que la afluencia de extranjeros representa una oportunidad positiva para la nación, siempre y cuando quienes lleguen cumplan con la normativa vigente.

Además, reconoció que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha diversas medidas y un mecanismo específico con el objetivo de evitar que aumenten los precios de los servicios en las zonas donde se ha registrado una mayor presencia de migrantes estadounidenses.

