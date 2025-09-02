México

Se investigan a casi 100 elementos de Cuautitlán Izcalli por diversos delitos

Algunos de los casos están en la Unidad de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia

Por Jorge Contreras

Guardar
Hay carpetas de investigación abiertas
Hay carpetas de investigación abiertas contra policías de Cuautitlán Izcalli (Jorge Contreras/Infobae México)

El presidente municipal de la Ciudad 121, Daniel Serrano Palacios, informó que su administración mantiene bajo investigación a 94 elementos de la policía municipal por presuntas irregularidades y faltas administrativas, como parte de un proceso de depuración de la corporación.

Durante su conferencia mañanera, el alcalde explicó que la Unidad de Asuntos Internos mantiene abiertos 94 expedientes en curso, los cuales han sido clasificados de la siguiente manera: 36 casos iniciados, 22 en procedimiento, 17 pendientes de turnar a la Comisión de Honor y Justicia (CHyJ) y 19 remitidos a dicho organismo.

De acuerdo con el informe, entre el 2 de mayo al 27 de agosto de este año, se registraron 25 expedientes ante la CHyJ. De estos, 19 ya fueron concluidos y los restantes continúan en proceso.

En total, están implicados 35 policías, con las siguientes resoluciones: tres elementos fueron dados de baja, 12 suspendidos sin goce de sueldo, ocho con procedimiento administrativo en curso y 12 en los que no se inició procedimiento.

¿Cuáles son las faltas que más se cometen?

El alcalde de Cuautitlán Izcalli,
El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano dio cifras de policías investigados (Especial)

Las principales faltas cometidas por los uniformados son: ausencias injustificadas (15 casos), actos de corrupción (14), omisión de deberes (13), abuso de autoridad (11), conducta indebida (8), daño a equipo (8), incumplimiento de permanencia (6), faltas injustificadas (5), violencia de género (5), pérdida de equipo (4), discriminación (2), consumo de sustancias ilícitas (1) y daño a bienes del Ayuntamiento (1).

Cabe recordar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, los habitantes de Cuautitlán Izcalli reportan altos niveles de percepción de corrupción al interactuar con las autoridades de seguridad pública, con un 36.6 por ciento.

Denuncia ciudadana

Se pueden hacer denuncias ciudadanas
Se pueden hacer denuncias ciudadanas contra policías de Cuautitlán Izcalli (Foto: especial)

Con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y garantizar un mecanismo de recepción transparente de quejas, desde mayo de 2025 se habilitó la línea telefónica 55 2466 1399, disponible de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Esta herramienta es atendida por especialistas en Derecho y Criminología, quienes brindan orientación para formalizar denuncias y darles seguimiento adecuado.

El gobierno municipal detalló que todas las llamadas quedan grabadas y registradas, generando reportes estadísticos mensuales que permiten identificar posibles reincidencias entre los elementos bajo investigación.

Se busca un modelo de rendición de cuentas en el que se atiendan tanto las faltas administrativas como los presuntos delitos cometidos por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, una de las corporaciones más corruptas del Edomex.

Temas Relacionados

SeguridadInvestigaciónpolicías municipalesCuautitlán IzcalliEdomexmexico-noticias

