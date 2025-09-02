México

Dólar en México: el peso frena su caída al cierre de este martes 2 de septiembre

Luego de un mal inicio, la moneda nacional logró frenar su depreciación frente al billete verde, aunque no logró recuperarse de la caída inicial

Por Omar López

Al cierre de la jornada el dólar estadounidense se cotizó en 18.73 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,46% si se compara con el dato de la jornada previa de 18,64 pesos, manteniendo su valor más alto en lo que va del semana.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,36%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una disminución del 3,09%.

“El peso fue afectado por el sentimiento de aversión al riesgo global y el fortalecimiento del dólar tras el feriado del Día del Trabajo en los Estados Unidos”, se lee en el análisis de cierre de mercados del 2 de septiembre del Grupo Financiero Monex.

Si confrontamos la cifra con días previos, cambió el sentido del resultado previo, donde se saldó con una bajada del 0,01%, siendo incapaz de consolidar una tendencia clara en las últimas fechas. La volatilidad referente a la última semana fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

