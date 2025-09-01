México

¿Cuál es la enfermedad incurable que atormenta a Pedro Torres y preocupa a sus fans?

El productor vive uno de los momentos más difíciles de su vida

Por Armando Pereda

Afirman que el productor sufre
Afirman que el productor sufre enfermedad incurable. (YouTube)

El productor de televisión Pedro Torres se encuentra en medio de uno de los momentos más delicados de su vida tras recibir el diagnóstico de una enfermedad sin cura que afecta el sistema nervioso.

La revista TVNotas ha hecho públicas las revelaciones sobre la salud del creador de algunos de los programas más populares en la historia audiovisual de México.

La noticia sobre Pedro Torres sorprendió a colegas, seguidores y figuras del espectáculo. El productor, de 72 años, ya habría comenzado a despedirse de sus allegados mediante encuentros privados y emotivos, según expresó una fuente próxima:

“Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”, se expresa.

El impacto de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en la vida de Pedro Torres se refleja en los síntomas que experimenta, incluyendo obstáculos para comunicarse verbalmente.

Esta enfermedad neurodegenerativa ataca las neuronas responsables del movimiento voluntario, limitando funciones como hablar, moverse o respirar. Se subrayó que aunque existen terapias paliativas, el avance del padecimiento sigue siendo irreversible.

Pedro Torres. (Instagram)
Pedro Torres. (Instagram)

Pedro Torres redefinió los parámetros del entretenimiento

Reconocido por introducir formatos internacionales como Big Brother y por dirigir videoclips de artistas como Luis Miguel, Amanda Miguel y Julio Iglesias, Torres redefinió los parámetros del entretenimiento televisivo y musical en México. Su capacidad para innovar en distintos géneros consolidó su nombre como referente de la producción nacional.

Además, la serie Mujeres asesinas bajo su conducción cambió el rumbo del drama televisivo mexicano, al punto de convertirse en un fenómeno de audiencia. Este tipo de apuestas narrativas creó una nueva estética, combinando rigor visual con narrativas potentes que marcaron época.

En el ámbito musical, el trabajo audiovisual de Pedro Torres creó imágenes memorables que acompañaron canciones y carreras emblemáticas. La alianza con intérpretes de renombre facilitó videoclips icónicos, cuyas escenas aún perduran en la cultura popular mexicana.

Pedro Torres en redes sociales.
Pedro Torres en redes sociales. (Captura: X)

La vida privada de Torres ha detenido la atención de los medios en varias ocasiones. Mantuvo una relación con Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo; ese lazo sentimental incrementó, en su momento, el interés en torno a sus proyectos y familia. Hoy, el foco vuelve hacia su entorno, que lo acompaña durante esta fase compleja, mientras el sector artístico le manifiesta su apoyo en redes sociales, reconociendo su legado.

Hasta ahora, el propio Pedro Torres y su círculo íntimo no han ratificado ni desmentido la información publicada por TVNotas. Las reacciones y muestras de apoyo en el medio confirman la trascendencia que alcanza la figura del productor en la industria cultural mexicana.

La ELA afecta de forma progresiva y deja secuelas duras en quienes la padecen. Mientras la comunidad artística y el público lamentan esta situación, el nombre de Torres permanece señalado como un creador que dejó marca dentro y fuera del set.

