Así le puedes quitar lo rayado a tus lentes con un ingrediente de cocina

El bicarbonato de sodio elimina rayones superficiales en lentes de gafas de forma sencilla y económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar los rayones de los lentes es una preocupación frecuente para quienes usan gafas a diario. Las marcas superficiales no solo afectan la apariencia, sino que también pueden dificultar la visión y provocar molestias visuales.

Frente a este problema, existe un método sencillo y económico que utiliza un ingrediente común en la cocina: el bicarbonato de sodio.

Esta sustancia, conocida por sus múltiples aplicaciones domésticas, se ha convertido en una alternativa eficaz para restaurar la claridad de los lentes y prolongar su vida útil.

El bicarbonato de sodio destaca por su textura ligeramente abrasiva, lo que le permite pulir las superficies sin causar daños si se emplea de manera adecuada. Para aprovechar sus beneficios en la limpieza de gafas, basta con mezclar una pequeña cantidad de bicarbonato con unas gotas de agua hasta obtener una pasta espesa.

Esta mezcla debe aplicarse sobre los lentes utilizando un paño suave y limpio, realizando movimientos circulares durante algunos minutos.

La mezcla de bicarbonato y agua restaura la claridad de los cristales sin dañar lentes plásticos o acrílicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez finalizado el proceso, se recomienda enjuagar los lentes con agua fría y secarlos cuidadosamente con un paño de microfibra. Este procedimiento ayuda a reducir la visibilidad de los rayones superficiales y mejora la transparencia de los cristales.

Es fundamental tener en cuenta que este método resulta más efectivo en lentes fabricados con plástico o acrílico. No se aconseja su uso en gafas que cuenten con recubrimientos especiales, como los tratamientos antirreflejos o polarizados, ya que el bicarbonato de sodio podría dañar la capa protectora.

Para rayaduras leves y desgastes cotidianos, el bicarbonato de sodio representa una solución accesible y práctica.

Además de su utilidad para limpiar lentes, el bicarbonato de sodio es ampliamente utilizado en la cocina como agente leudante en la preparación de productos horneados, como pasteles, tortas y galletas.

También es un aliado en la limpieza del hogar y se emplea en la elaboración de polvos extintores de incendios, así como en la neutralización de la acidez en salsas y en la reducción de gases al cocinar legumbres.

No se recomienda el uso de bicarbonato en gafas con recubrimientos especiales como antirreflejos o polarizados. (Freepik)

Al manipular bicarbonato de sodio, es importante almacenarlo en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Debe mantenerse a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor, evitando lugares como el baño.

Si se utiliza como medicamento, siempre debe hacerse bajo la supervisión de un profesional de la salud. Ante cualquier contraindicación médica, se debe suspender su consumo de inmediato.

Gracias a su bajo costo y versatilidad, el bicarbonato de sodio se consolida como una opción eficaz para quienes buscan mantener sus lentes en óptimas condiciones sin recurrir a productos costosos.