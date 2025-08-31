México

¿Podrían prohibir los conciertos de Junior H? Estos son los planes del artista para enfrentar a las autoridades

El artista guanajuatense de regional mexicano señaló a Infobae México que su próxima gira ‘Entre Lágrimas Junior H: La Letra Muda’ se llevará a cabo sin contratiempos

Por Luis Angel H Mora

El cantante mexicano Junior H
El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

La nueva gira de Junior H ha levantado preguntas sobre la posibilidad de cancelaciones o restricciones, dadas las recientes medidas tomadas por autoridades en distintos estados ante el auge de los corridos tumbados y la controversia en torno a sus letras. En respuesta a este contexto, el propio cantante ha delineado su postura y la estrategia para garantizar que sus presentaciones sean seguras y accesibles para diversos públicos.

Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, regresará a la Ciudad de México con su gira Entre Lágrimas Junior H: La Letra Muda, y afirma que no existe intención alguna de desafiar las determinaciones oficiales que han impactado recientemente a otros exponentes del regional mexicano. Durante una conferencia de prensa, el cantante aclaró:

“Se respeta mucho a las autoridades. Entonces yo creo que eso es lo primero que tengo que decir: ‘se respeta a la autoridad’. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que es cantar”. El compromiso con ese principio, aseguró, será piedra angular en todos sus conciertos.

El actual tour se presenta como una de las temporadas más relevantes de la carrera del artista, quien logró un lleno total en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) y mantiene una relación cercana con su público en México y Estados Unidos.

Junior H en Ciudad de
Junior H en Ciudad de México. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

La promotora Music Vibe, responsable de la serie de conciertos, garantizó que la logística y planeación buscan disipar cualquier riesgo de suspensión, especialmente en sedes como la Plaza de Toros La México, donde Junior H se presentará el próximo 29 de noviembre.

“Estoy encantadísimo de volver a pisar este recinto (La Plaza de Toros La México) y que mejor que sea de forma consecutiva, es muy bonito porque me acuerdo cómo se vivió la última vez”, comentó el cantante frente a medios.

Parte del reto en la agenda de presentaciones de Junior H gira en torno a la naturaleza de su repertorio. Si bien algunas canciones contienen letras explícitas, el artista remarcó que la esencia de sus shows es familiar.

“Tal y como lo hicimos en la ocasión pasada, van a ser shows para toda la familia. Es lo que siempre nosotros intentamos tener en todos nuestros conciertos, que no sea solamente para gente adulta, sino que puedan traer a toda la familia. Claro, nosotros tenemos música explícita y todo, pero nos esforzamos por hacerlo siempre mejor para dar un buen show familiar”, enfatizó Junior H.

Junior H presentó su gira
Junior H presentó su gira 'Entre Lágrimas Junior H: La Letra Muda'. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

La premisa es mantener un equilibrio que permita a fanáticos jóvenes y adultos disfrutar de sus conciertos sin conflictos con las disposiciones municipales o estatales.

No obstante, el cantante está familiarizado con la incertidumbre derivada de la censura de los llamados corridos bélicos. En junio, el gobierno de Morelos canceló su concierto en Yautepec, citando preocupaciones relacionadas con el contenido musical. Junior H lamentó lo ocurrido y expuso la situación en sus redes sociales: “Esto está fuera de mi control si tuviera la oportunidad de abogar por esto lo haría. Pero solo soy un artista y no sé porque nos están haciendo esto a nosotros y a ustedes”.

En mensajes posteriores, el artista acusó el doble rasero con el que, a su juicio, se examina a los exponentes del género. Relató que su música refleja la realidad cotidiana y consideró injustos los intentos de silenciar estos relatos desde la óptica oficial.

Entre Lágrimas Junior H: La
Entre Lágrimas Junior H: La Letra Muda. (Music Vibe)

¿Por qué no voltean a ver las cosas buenas que hacemos por nuestra propia gente inmigrante, por nuestra raza? En México también ayudamos a nuestros barrios y no necesitamos andar subiéndolo a redes porque lo hacemos de corazón. Algo que no hacen ustedes”, escribió.

Para Junior H, la clave está en poner el foco en la música y preservar la convivencia pacífica con la autoridad. “En cuestión de mi show, estoy preparando algo que siempre atraiga a la gente, no traemos nada inapropiado”, insistió.

Su nueva gira incluye 13 ciudades de México en donde se incluye la capital, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Acapulco, entre otras. Su concierto en La Plaza de Toros de Ciudad de México está pactado para el 29 de noviembre de 2025.

