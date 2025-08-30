Nariz Roja AC denuncia desabasto de medicinas pese a FONSABI

Integrantes de Nariz Roja durante la marcha nacional "Queremos Medicina", el pasado 10 de agosto. (Crédito: Facebook Nariz Roja)

La asociación civil Nariz Roja AC, que apoya a pacientes con cáncer en México, informó sobre la operación del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), un fideicomiso federal encargado de financiar medicamentos, tratamientos de alto costo e infraestructura de salud. La organización puntualizó que, aunque Jalisco no se federalizó en materia de salud, las responsabilidades del FONSABI corresponden al Gobierno Federal.

Según lo citado por Nariz Roja AC, el subsecretario de salud (actualmente Eduardo Clark, sin ser mencionado explícitamente por la organización) explicó que el proceso de recepción de necesidades y entrega de recursos a los estados es complejo y burocrático. Además, se estudian modificaciones para simplificar estos procedimientos administrativos.

En el mismo comunicado, la organización denunció el desabasto de medicamentos en el país y dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando insumos médicos y soluciones frente a la escasez de fármacos esenciales.

Manifestaciones para exigir medicamentos

Los días 9 y 10 de agosto se llevaron a cabo manifestaciones en distintas entidades del país bajo la consigna “¡Queremos medicinas!”, centradas en la falta de abasto de medicamentos oncológicos. Las movilizaciones fueron convocadas por Nariz Roja AC y Con Causa, organizaciones que señalaron fallas e irregularidades en la distribución de estos fármacos, a pesar de que el gobierno federal reportó un suministro del 96% de medicamentos oncológicos.

La protesta adquirió un matiz político luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyera la marcha a la diputada panista Margarita Zavala, sugiriendo un trasfondo partidista. Tras estas declaraciones, Nariz Roja AC aclaró que la movilización no estuvo vinculada a actores políticos y que su objetivo permaneció en exigir soluciones al desabasto de medicamentos.

La organización pidió pruebas de que las movilizaciones estuvieran encabezadas por Margarita Zavala. (Crédito: X | @NARIZROJAAC)

A través de un comunicado, la organización rechazó las declaraciones de la mandataria y acusó al gobierno de convertir un tema de salud en un asunto político durante su conferencia en Palacio Nacional. Nariz Roja AC lanzó un reto directo a la titular del Ejecutivo: solicitó pruebas de que la diputada Zavala encabezó la marcha. La asociación afirmó que, de demostrarse, cerraría la organización y ofrecería disculpas públicas; de no comprobarse, pidió que se reconozca oficialmente el desabasto de medicamentos y que se disculpe con los participantes de la protesta, incluidos pacientes oncológicos y sus familias.

La organización concluyó: “La presidenta Sheinbaum miente y quiere desviar la atención del objetivo de la marcha nacional ‘Queremos medicinas’. Si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó, cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas; si ella mintió, que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes, entre ellos niños con cáncer y sus familias”.