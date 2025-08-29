México

Altagracia Gómez se reúne con Ronald Johnson en embajada de EEUU: “El sector privado es el motor”

La líder empresarial dialogó con el embajador estadounidense sobre inversión y empleos

Por Fernanda López-Castro

Altagracia Gómez se reunió con
Altagracia Gómez se reunió con el embajador de Estados Unidos en México. | X- @USAmbMex

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió esta mañana con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la sede diplomática estadounidense.

En su cuenta de X, el embajador estadounidense publicó una fotografía de la reunión y destacó que ambos tuvieron una “gran conversación”, sin dar muchos detalles sobre qué temas dialogaron.

Sin embargo, Johnson dijo que “el sector privado es el motor” y aseguró que confía en que Estados Unidos y México pueden construir juntos una América del Norte que produce e innova.

“Qué gran conversación con @AltagraciaGome. El sector privado es el motor: más inversión, más empleos, más competencia. Juntos, los Estados Unidos y México pueden construir una América del Norte que produce, innova y gana", escribió Johnson en la red social.

Información en desarrollo...

