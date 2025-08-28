Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

Ninel Conde salió del reality show entre críticas. (Foto: La Casa de los Famosos)

La viralidad de un comentario realizado por Priscila Valverde durante un reciente live presentado junto a Marie Claire Harp provocó una amplia discusión en redes sociales sobre la figura de Ninel Conde.

En el segmento, Valverde debía opinar sobre cada participante del reality show y al referirse a Ninel, expresó su admiración destacando:

“Ninel, la bombón suculenta, asesina y todo que ver. Eres una mujer muy imponente, eres muy protectora, eres una madre, una gran amiga, una gran hermana. También eres muy buena consejera. Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona“.

Las redes se burlaron de la modelo. (Crédito: La Casa de los Famosos Mx)

El comentario, en particular la frase “Tú ya debes estar en el libro de historia”, desencadenó opiniones divididas entre los seguidores del programa.

Las reacciones incluyeron desde apoyo al halago hasta crítica por considerarlo excesivo o fuera de lugar. Los gestos de sorpresa de Marie Claire Harp durante la transmisión, captados en video, fueron tema de burla en contra tanto de Ninel como de Priscila.

Priscila Valverde aclara comentario sobre Ninel

Posteriormente, en un encuentro con los medios de comunicación, Valverde aclaró el contexto de su declaración, subrayando:

Priscila Valverde se defiende (Captura de pantalla YouTube)

"Yo lo dije de broma, es un halago, un halago en chiste, es cultura general refiriéndome a que todo México la conoce, sabemos quién es Ninel Conde, sabemos que ‘Alma Rey’ ha sido su cosa más icónica, pero fue un chiste“. La modelo e influencer señaló que recibió tanto críticas acusándola de hablar demasiado en serio como opiniones que indicaban que no debía bromear sobre el tema.

Consultada sobre las críticas que enfrenta Ninel Conde por su desempeño en La Casa de los Famosos, Valverde puntualizó:

“No estoy enterada de todos los comentarios que se le están haciendo, yo a Ninel la quiero mucho, tuvimos una amistad muy bonita, pero no he visto exactamente qué es lo que están diciendo, no podría opinar porque no estoy informada de lo que pasó“.

Finalmente, Valverde confirmó que pudo intercambiar mensajes con Conde tras la polémica: "Ya nos escribimos para saber cómo estaba, que estaba bien, pero ella se tardó en responderme, yo ya no le respondí. Espero que las demás participantes lleguen a la final“. De esta manera, la controversia impulsó nuevamente la atención sobre la presencia y el legado de Ninel Conde en el entretenimiento nacional.