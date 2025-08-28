México

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

La modelo fue atacada en redes tras alabar a la eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Ninel Conde salió del reality
Ninel Conde salió del reality show entre críticas. (Foto: La Casa de los Famosos)

La viralidad de un comentario realizado por Priscila Valverde durante un reciente live presentado junto a Marie Claire Harp provocó una amplia discusión en redes sociales sobre la figura de Ninel Conde.

En el segmento, Valverde debía opinar sobre cada participante del reality show y al referirse a Ninel, expresó su admiración destacando:

“Ninel, la bombón suculenta, asesina y todo que ver. Eres una mujer muy imponente, eres muy protectora, eres una madre, una gran amiga, una gran hermana. También eres muy buena consejera. Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona“.

Las redes se burlaron de la modelo. (Crédito: La Casa de los Famosos Mx)

El comentario, en particular la frase “Tú ya debes estar en el libro de historia”, desencadenó opiniones divididas entre los seguidores del programa.

Las reacciones incluyeron desde apoyo al halago hasta crítica por considerarlo excesivo o fuera de lugar. Los gestos de sorpresa de Marie Claire Harp durante la transmisión, captados en video, fueron tema de burla en contra tanto de Ninel como de Priscila.

Priscila Valverde aclara comentario sobre Ninel

Posteriormente, en un encuentro con los medios de comunicación, Valverde aclaró el contexto de su declaración, subrayando:

Priscila Valverde se defiende (Captura
Priscila Valverde se defiende (Captura de pantalla YouTube)

"Yo lo dije de broma, es un halago, un halago en chiste, es cultura general refiriéndome a que todo México la conoce, sabemos quién es Ninel Conde, sabemos que ‘Alma Rey’ ha sido su cosa más icónica, pero fue un chiste“. La modelo e influencer señaló que recibió tanto críticas acusándola de hablar demasiado en serio como opiniones que indicaban que no debía bromear sobre el tema.

Consultada sobre las críticas que enfrenta Ninel Conde por su desempeño en La Casa de los Famosos, Valverde puntualizó:

“No estoy enterada de todos los comentarios que se le están haciendo, yo a Ninel la quiero mucho, tuvimos una amistad muy bonita, pero no he visto exactamente qué es lo que están diciendo, no podría opinar porque no estoy informada de lo que pasó“.

Finalmente, Valverde confirmó que pudo intercambiar mensajes con Conde tras la polémica: "Ya nos escribimos para saber cómo estaba, que estaba bien, pero ella se tardó en responderme, yo ya no le respondí. Espero que las demás participantes lleguen a la final“. De esta manera, la controversia impulsó nuevamente la atención sobre la presencia y el legado de Ninel Conde en el entretenimiento nacional.

Temas Relacionados

Ninel CondeLa Casa de los Famosos MéxicoPriscila Valverdemexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Estos son los rivales del

Aspirante a rectoría de la BUAP se desmaya tras ser rechazado por falsificar documentos

El contendiente presuntamente habría presentado documentación falsa para el proceso

Aspirante a rectoría de la

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a delegación de Brasil y felicita a Lula Da Silva

El grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin se reunió con la presidenta y miembros de su gabinete tras una serie de encuentros con empresarios y autoridades mexicanos

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio

Valor de cierre del dólar en México este 28 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Autoridades van contra tala clandestina en Chihuahua: refuerzan acciones para frenar deforestación y lanzan campaña

Municipios, estado y federación unen esfuerzos para combatir la extracción ilegal de madera con denuncias anónimas y la protección de comunidades indígenas

Autoridades van contra tala clandestina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre permitió que el padrastro

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

FGR va por judicializar el caso de Emilio Zebadúa: el hombre siniestro en la “Estafa Maestra” de Peña Nieto

Incautan arsenal y explosivo improvisado en campamento clandestino de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Junior H afirma que no

Junior H afirma que no pretende desafiar a las autoridades en los conciertos de su nueva gira: “Son shows familiares”

Emiliano Aguilar da un gancho a su hermana Ángela: promueve pelea contra Yahritza y Su Esencia “por el perdón de México”

Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

¿A lo Katy Perry? Así fue la presentación de The Rasmus en ‘Sale el Sol’ que genera furor en redes

DEPORTES

Estos son los rivales del

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

Real Madrid confiesa su interés por Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano; esto dijo su representante

¿Ninguneo a la Liga MX? Pese a buen momento con Tigres, Ángel Correa queda descartado con la Selección Argentina