Hallan cuatro cuerpos en estado de descomposición en cerro de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó el hallazgo de cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición en un inmueble situado en las faldas de un cerro en las inmediaciones de Huaniqueo, municipio de la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la localización de los restos se produjo tras una denuncia anónima que alertó sobre la posible comisión de delitos en la zona, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por particulares.

“Se continúan con los trabajos de investigación que conduzcan a la identificación de las víctimas y esclarecimiento de los hechos”, explicó la FGE.

La denuncia motivó que la Fiscalía Especializada solicitara y obtuviera una orden de cateo ante el Juez de Control, permitiendo así el despliegue de un equipo multidisciplinario compuesto por agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y peritos de distintas áreas.

Este grupo, acompañado por un binomio canino de la propia Fiscalía, se trasladó al lugar señalado para llevar a cabo una búsqueda forense, contando con el resguardo perimetral proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.

“Un equipo multidisciplinario integrado por Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos de las diversas disciplinas, se trasladó al lugar indicado para efectuar una búsqueda forense, con el apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional(GN) y Guardia Civil (GC)”, afirmó la autoridad.

Durante la diligencia, el equipo localizó los cuerpos de cuatro personas en condiciones que evidenciaban un avanzado proceso de descomposición.

Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley y la aplicación de los procedimientos necesarios para su posible identificación.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que se mantienen en curso las labores de investigación orientadas a esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes.

Por otro lado, el 26 de agosto, en el mismo municipio de Huaniqueo, se reportó otro operativo conjunto entre la Fiscalía de Michoacán, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la detención de siete personas y el aseguramiento de armas de uso exclusivo.

La intervención se enmarca en las investigaciones y labores de búsqueda de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, reportados como desaparecidos el pasado 16 de agosto en la tenencia de Teremendo de Los Reyes, en Morelia.

Más de 132 mil personas desaparecidas en México

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 28 de agosto de 2025 se contabilizan 132 mil 991 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país.

Las cifras colocan a Jalisco como la entidad con más reportes, con un total de 15 mil 509 casos. Le siguen el Estado de México, con 14 mil 399, y Tamaulipas, con 13 mil 577 víctimas, lo que refleja la magnitud del problema en estas regiones.

En el caso de Michoacán, el registro asciende a 7 mil 103 personas, superando a Sinaloa, que presenta 6 mil 669 casos. Ambas entidades forman parte de los estados con cifras más altas de desapariciones en México.

Los datos del RNPDNO confirman que la crisis de personas desaparecidas continúa siendo uno de los mayores retos en materia de derechos humanos y seguridad en el país.