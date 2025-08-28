México

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a delegación de Brasil y felicita a Lula Da Silva

El grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin se reunió con la presidenta y miembros de su gabinete tras una serie de encuentros con empresarios y autoridades mexicanos

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
En la reunión también hubo
En la reunión también hubo miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum (X/@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en el Palacio Nacional a la delegación de empresarios y representantes del gobierno de Brasil. En el acto con el grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, la mandataria mexicana aprovechó para felicitar a su homólogo brasileño Lula Da Silva por lograr de nueva cuenta cero hambre en su país.

En su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la mandataria documentó una fotografía de la reunión en uno de los salones del Palacio Nacional. De igual manera, reconoció que en los días previos a su encuentro, la delegación de Brasil sostuvo reuniones productivas con integrantes del sector empresarial, así como autoridades mexicanas.

“Recibimos en el Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, En estos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños”, escribió en la publicación.

Claudia Sheinbaum felicitó a Lula
Claudia Sheinbaum felicitó a Lula Da Silva (Presidencia)

De igual manera, detalló que el motivo de la presencia de los representantes del país sudamericano en México fue fortalecer la cooperación en desarrollo científico, así como económico y ambiental. “También compartieron experiencias de impulso a la industrialización”, escribió.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumReuniónBrasilPalacio NacionalLula Da Silvamexico-noticias

Más Noticias

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

La modelo fue atacada en redes tras alabar a la eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

Se burlan de Priscila Valverde

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Estos son los rivales del

Aspirante a rectoría de la BUAP se desmaya tras ser rechazado por falsificar documentos

El contendiente presuntamente habría presentado documentación falsa para el proceso

Aspirante a rectoría de la

Valor de cierre del dólar en México este 28 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Autoridades van contra tala clandestina en Chihuahua: refuerzan acciones para frenar deforestación y lanzan campaña

Municipios, estado y federación unen esfuerzos para combatir la extracción ilegal de madera con denuncias anónimas y la protección de comunidades indígenas

Autoridades van contra tala clandestina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre permitió que el padrastro

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

FGR va por judicializar el caso de Emilio Zebadúa: el hombre siniestro en la “Estafa Maestra” de Peña Nieto

Incautan arsenal y explosivo improvisado en campamento clandestino de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Se burlan de Priscila Valverde

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

Junior H afirma que no pretende desafiar a las autoridades en los conciertos de su nueva gira: “Son shows familiares”

Emiliano Aguilar da un gancho a su hermana Ángela: promueve pelea contra Yahritza y Su Esencia “por el perdón de México”

Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

DEPORTES

Estos son los rivales del

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

Real Madrid confiesa su interés por Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano; esto dijo su representante

¿Ninguneo a la Liga MX? Pese a buen momento con Tigres, Ángel Correa queda descartado con la Selección Argentina