Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a delegación de Brasil y felicita a Lula Da Silva

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en el Palacio Nacional a la delegación de empresarios y representantes del gobierno de Brasil. En el acto con el grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, la mandataria mexicana aprovechó para felicitar a su homólogo brasileño Lula Da Silva por lograr de nueva cuenta cero hambre en su país.

En su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la mandataria documentó una fotografía de la reunión en uno de los salones del Palacio Nacional. De igual manera, reconoció que en los días previos a su encuentro, la delegación de Brasil sostuvo reuniones productivas con integrantes del sector empresarial, así como autoridades mexicanas.

“Recibimos en el Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, En estos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños”, escribió en la publicación.

Claudia Sheinbaum felicitó a Lula Da Silva (Presidencia)

De igual manera, detalló que el motivo de la presencia de los representantes del país sudamericano en México fue fortalecer la cooperación en desarrollo científico, así como económico y ambiental. “También compartieron experiencias de impulso a la industrialización”, escribió.

