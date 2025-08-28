México

Atacan a tiros a Isis Peralta, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

La agresión se realizó en Acapulco por parte de sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta

Por Ale Huitron

Foto: RRSS
Foto: RRSS

Isis Peralta Salvador, jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue atacada a tiros por parte de sujetos armados la mañana de este miércoles en el municipio de Acapulco de Juárez.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió cuando la jueza se encontraba en el fraccionamiento Costa Azul en compañía de su hijo, a quien llevaba a la escuela, y dos hombres la interceptaron a bordo de una motocicleta para después dispararle.

La jueza se trasladaba a bordo de una camioneta, la cual quedó estacionada en el sitio con impactos de bala en el parabrisas y distintas zonas de la unidad.

Como resultado del ataque tanto Peralta como su hijo resultaron ilesos.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación

ACAPULCO, GUERRERO, 08MAYO2019.Imagen ilustrativa. FOTO: BERNANDINO
ACAPULCO, GUERRERO, 08MAYO2019.Imagen ilustrativa. FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de la jueza del Poder Judicial del Estado.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) informa que mantiene las investigaciones dentro de la carpeta iniciada por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de una servidora pública del Poder Judicial del Estado“, detalló en un comunicado.

Por los hechos, agentes ministeriales mantienen las indagatorias dentro de la carpeta iniciada tras el ataque a tiros ocurrido este miércoles, por lo que peritos especializados y personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acudieron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente y levantar los indicios necesarios para esclarecer lo sucedido.

Asesinan a magistrado y expresidente del TSJ

Este hecho ocurre luego de que el pasado 11 de diciembre de 2024 fuera asesinado Edmundo Román Pinzón, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, cuando salía de los juzgados de Caleta en el Puerto de Acapulco.

Magistrado Edmundo Román Pinzón
Magistrado Edmundo Román Pinzón

Pinzón fue atacado por un grupo de sicarios cuando salía de los juzgados y abordó su vehículo, el cual quedó con el vidrio del conductor destruido.

El cuerpo de la víctima quedó en el interior del vehículo, mientras las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones.

Edmundo Román Pinzón desempeñaba funciones como magistrado de la Segunda Sala Penal de Acapulco y, anteriormente, había presidido el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ). Su nombramiento como presidente de la Segunda Sala Penal fue ratificado en el acta 86 del Tribunal, para el periodo comprendido entre el 14 de mayo y la primera semana de diciembre de 2015. Su trayectoria lo posicionó como una figura relevante dentro del sistema judicial estatal.

